HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:02 | Son Güncelleme

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 63'üncü haftasına girdi.

Paris'te Mireille-Havet Meydanı'nda toplanan eylemciler, Villiers Mahallesi'ne yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi.

Toulouse'daki eylemde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı, güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Polis, önceki haftalarda olduğu gibi başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Soylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duydukSoylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk
Depremde kalp krizi geçiren köpek Mersin'de toprağa verildiDepremde kalp krizi geçiren köpek Mersin'de toprağa verildi
Ayvanın ilk defa duyacağınız faydalarıAyvanın ilk defa duyacağınız faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Erdoğan'dan deprem bölgesi Elazığ'da açıklamalar

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu!

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

'Vergini sor hakkını sor o ayrı. Ama Kızılay'ı...'

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Soylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist ikna edilerek teslim oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Elazığ'daki hastanede yaralıları ziyaret etti

İmamoğlu, Elazığ'da yaralıları ziyaret etti

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

Elazığ Depremi'nde son durum! Cumhurbaşkanlığı açıkladı

25 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar belli oldu!

Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

Çeyizini depremzedelere bağışladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.