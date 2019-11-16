Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin birinci yılında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin birinci yılında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Sarı yelekliler, eylemlerin yıl dönümünde, başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenledi.

Paris'teki Champerret Mahallesi'nde toplanan göstericiler, yol kapama eylemi yaptı. Polis, biber gazı kullanarak protestocuları bölgeden uzaklaştırdı.

Başkentteki İtalya Meydanı'nda bir araya gelen bir grup gösterici ile polis arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler, çöp bidonu, çok sayıda motosiklet ve aracı ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını engelledi. Polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Ateşe verilen araçların arasında Paris Belediyesinin aracı da bulunuyor.

Paris Valiliği, olaylar nedeniyle İtalya Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yapılması planan yürüyüşü iptal etti.

Ayrıca, kentte gösterinin yasak olduğu yerlerde bulunan 71 kişiye para cezası verildiği bildirildi.