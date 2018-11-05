Fransa'da ‘Sarı Yelekliler’ İsyanı

Fransa'da hükümetin emeklilerden alınan vergiyi artırmasının ardından, benzin fiyatlarına da vergi artışı getirmesi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı "sarı yelekliler" isyanını başlattı. Ülke genelinde küçük eylemlerle öfkesini dile getiren sarı yelekliler, 17 Kasım'da tüm ülke genelinde dev bir "salyangoz eylemi”ne hazırlanıyor. Ülkede ayrıca Sosyal Sigorta Yasası'nda yapılan değişiklikle ambulans kullanımına sınır getirilmesi de ilk yardım araçlarını yollara döktü.

Özellikle Brötanya bölgesindeki kırsal kesimde yaşayan ve ekmek almak ya da işe gidebilmek için dahi otomobil kullanmak zorunda olan protestocular, hafta sonu boyunca küçük eylemlerle 17 Kasım'da gerçekleştirecekleri ve tüm oto yollları tıkamayı amaçlayan "salyangoz operasyonu”nu test etti.

Ambulans sürücüleri de öfkeli

Fransa'da pazartesi sabahı "salyangoz operasyonu" ile ülkede trafiği yavaşlatma eylemi yapan ambulans eylemi de gün boyu sürdü. Ambulans firmalarının “Uberleştirilmesi” olarak eleştirien yeni Sosyal Güvenlik yasasını eleştiren ambulans süücüleri, bu sefer hastalar için değil meslekleri için sirenleri açtılar. Paris'i siren gürültüsüne boğan ve trafiği yavaşlatan ambulans şirketleri, tüm gün süren eylemi akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı binası önünde noktaladı.

Kadın sürücünün videosunu 5 milyon kişi izledi

Brötanya'da oturan Jacline Mouraud adlı bir kadının Cumhurbaşkanı Macron'u, "Dizel arabalar daha az kirletiyor diye dizel aldırdınız. Şimdi dizel arabalar kirletiyor diye vergi artırıyorsunuz. Emeklilerin vergisini artırdınız, dışarı çıkamıyoruz. Ülkenin bütün yollarını radarlarla doldurdunuz, 1 km. geçsek fahiş cezalar ödetiyorsunuz. Siz istediğiniz hızda gidiyorsunuz, sorun yok. Kentlere girişlere ücret almaya hazırlanıyorsunuz. Ne istiyorsunuz, evimizden çıkmayalım mı? Bisiklete bile ruhsat getirdiniz. Çünkü nereden para alacağınızı şaşırdınız. Fransızların parasıyla ne yapıyorsunuz? Artık yaptığınız saçmalıklardan bıktık. Hepimiz kentlerde yaşamıyoruz. Arabasız ekmek bile alamayanlar var. Fransa nereye gidiyor. Kesinlikle sizin götürdüğünüz yere gitmeyeceğiz" sözleriyle eleştiren bir video yayınladı.