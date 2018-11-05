Fransa'da ‘Sarı Yelekliler’ İsyanı

Fransa'da hükümetin emeklilerden alınan vergiyi artırmasının ardından, benzin fiyatlarına da vergi artışı getirmesi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı "sarı yelekliler" isyanını başlattı. Ülke genelinde küçük eylemlerle öfkesini dile getiren sarı yelekliler, 17 Kasım'da tüm ülke genelinde dev bir "salyangoz eylemi”ne hazırlanıyor. Ülkede ayrıca Sosyal Sigorta Yasası'nda yapılan değişiklikle ambulans kullanımına sınır getirilmesi de ilk yardım araçlarını yollara döktü.
Hükümetin vergi politikaları karşısında sosyal öfkenin arttığı Fransa'da öfkeli otomobil kullanıcıları dizel akaryakıtlardan yüzde 23, benzinden de yüzde 15 oranında 'yeşil vergi' adı altında yeni vergiler almaya hazırlanan hükümeti protesto ediyor.
Araçta bulundurulması zorunlu olan sarı yeleklerini eylemlerinin sembolü haline getiren otomobil kullanıcıları, yeleklerini ön cama yerleştirerek tepkilerini dile getiriyor.
Tüm siyasi partilere mesafeli duran sarı yelekliler, 17 Kasım'da ülke genelinde 400 ayrı noktada eylemle 100'ü aşkın yol ve otoyolunu tıkamaya hazırlanıyor.
Özellikle Brötanya bölgesindeki kırsal kesimde yaşayan ve ekmek almak ya da işe gidebilmek için dahi otomobil kullanmak zorunda olan protestocular, hafta sonu boyunca küçük eylemlerle 17 Kasım'da gerçekleştirecekleri ve tüm oto yollları tıkamayı amaçlayan "salyangoz operasyonu”nu test etti.
Ambulans sürücüleri de öfkeli
Fransa'da pazartesi sabahı "salyangoz operasyonu" ile ülkede trafiği yavaşlatma eylemi yapan ambulans eylemi de gün boyu sürdü. Ambulans firmalarının “Uberleştirilmesi” olarak eleştirien yeni Sosyal Güvenlik yasasını eleştiren ambulans süücüleri, bu sefer hastalar için değil meslekleri için sirenleri açtılar. Paris'i siren gürültüsüne boğan ve trafiği yavaşlatan ambulans şirketleri, tüm gün süren eylemi akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı binası önünde noktaladı.
Kadın sürücünün videosunu 5 milyon kişi izledi
Brötanya'da oturan Jacline Mouraud adlı bir kadının Cumhurbaşkanı Macron'u, "Dizel arabalar daha az kirletiyor diye dizel aldırdınız. Şimdi dizel arabalar kirletiyor diye vergi artırıyorsunuz. Emeklilerin vergisini artırdınız, dışarı çıkamıyoruz. Ülkenin bütün yollarını radarlarla doldurdunuz, 1 km. geçsek fahiş cezalar ödetiyorsunuz. Siz istediğiniz hızda gidiyorsunuz, sorun yok. Kentlere girişlere ücret almaya hazırlanıyorsunuz. Ne istiyorsunuz, evimizden çıkmayalım mı? Bisiklete bile ruhsat getirdiniz. Çünkü nereden para alacağınızı şaşırdınız. Fransızların parasıyla ne yapıyorsunuz? Artık yaptığınız saçmalıklardan bıktık. Hepimiz kentlerde yaşamıyoruz. Arabasız ekmek bile alamayanlar var. Fransa nereye gidiyor. Kesinlikle sizin götürdüğünüz yere gitmeyeceğiz" sözleriyle eleştiren bir video yayınladı.
Mouraud'nun videosu, sosyal medyada 5 milyon kişi tarafından izlendi. İnternet üzerinden açılan imza kampanyasına verilen imzalar ise 750 bini aştı.
Eylemin Facebook sayfasını açan yol şoförü Eric Drouet, BFM TV'ye, "İnsanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Sayımız her geçen gün artıyor" diyerek kararlı olduklarını açıkladı.
Odoxa-Dentsu tarafından France Info ve Le Figaro için yapılan ankette, Fransızlar'ın yüzde 76'sı yeni akaryakıt vergisine karşı olduklarını dile getirdi.
Hükümet kararlı
Yükselen sarı yelekliler hareketini ciddiye alan hükümet kanadından protestolara hızlı yanıt geldi. Yerel L'Est gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, artışların tümüyle arkasında olduğunu ve uygulamaya konacağını belirterek, "İstihdamı vergilendirmektense, akaryakıtı vergilendirmeyi tercih ederim" dedi. Ekolojik Enerjiye Geçiş Bakanı Emmanuel Wargon, Jacline Mouraud'nun videosuna, yine videoyla yanıt vererek, "Bu vergi artışının arkasında bir komplo yoktur. Artış daha çok petrol fiyatlarına bağlıdır" dedi. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de, Ocak ayından itibaren getirilecek yeni vergi kararından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
İktidardan gelen açıklamalarla ikna olmayan sarı yelekliler, Macron'un ülkenin doğu ve kuzeyine gerçekleştireceği Birinci Dünya Savaşı anma ziyaretlerini bloke etmeye ve 17 Kasım'da Fransa'da seslerini duyurmaya hazırlanıyor.
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