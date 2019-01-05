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Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

Paris'teki gösteride polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı - Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentte düzenlenen gösterilere 3 bin 500 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı - Nantes'taki gösteride 1 kişi ağır yaralandı - Ülke genelinde düzenlenen gösterilere 25 bin kişi katıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin gösterilerinde polisle eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Fransa'daki gösterilerin sekizinci haftasında sarı yelekliler, ülkenin değişik şehirlerinde bir kez daha sokaklara döküldü.

Binlerce eylemci sabah saatlerinde Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. "Macron istifa" sloganları atan göstericiler, başkentin çeşitli sokaklarında yürüdü.

Öğlen saatlerinde Paris Belediyesinde bir araya gelen göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Belediyenin çevresinde eylemcilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, kendilerine taş ve şişe fırlatan eylemcilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.

Göstericiler, belediyeden Ulusal Meclis'e doğru yürüyüşe geçti. Ancak polis, eylemcilerin Meclis'e yaklaşmasını izin vermeyince Orsay Müzesi yakınlarında gerginlik tırmandı. Polis, göstericilere biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Orsay Müzesi, eylemde çıkan olaylar nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Eylemciler, Seine Nehri üzerindeki küçük bir tekneyi ateşe verdi.

Bu olaylar üzerine Paris sokaklarına dağılan göstericiler, Saint-Germain Bulvarı'nda birçok araç yaktı.

Yaklaşık 400 eylemci de akşam saatlerinde tekrar Champs-Elysees Caddesi'ne geldi. Polis, yolu kapatmaya çalışan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

- Sözcüden basın açıklaması

Sarı yeleklilerin sözcüsü Priscillia Ludosky, Paris Belediyesinin önünde yaptığı basın açıklamasında, Macron'un yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada sarı yelekliler hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Macron'un gösterilerde şiddet olaylarını kınadığını ancak polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddetten bahsetmediğini belirten Ludosky, Macron'un sarı yelek hareketini meşru görmemesinin, eylemcilerin daha da kenetlenmesine sebep olduğunu söyledi.

Ludosky, "Sayın Emmanuel Macron, davranışlarınız ve sözleriniz sizi itibarsızlaştırdı." dedi.

Göstericilerin ülkedeki adaletsizlikleri haykırmak için yaklaşık 2 aydır sokaklarda olduğunu belirten Ludosky, çarşamba akşamı sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet'nin gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Ludosky, Macron yönetiminin eylemcileri gözaltına alarak özgürlüklerini kısıtlamasını eleştirdi.

Ülkede adaletin yeniden tesis edilmesini talep ettiklerini vurgulayan Ludosky, hükümetin gösterilerin sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde yapılacak çalışmalara katılmayacaklarını ve bunu siyasi bir tuzak olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ludosky, "Cumhurbaşkanı Macron, Fransız halkının sesini duyun ve belki yarın Fransa'nın geleceğini sizinle inşa etmeye hazır oluruz." ifadelerini kullandı.

- Ülkede gösteriler

Yaklaşık 2 bin eylemcinin katıldığı Rouen şehrindeki gösteride polisle eylemciler arasında zaman zaman çatışma çıktı. Eylemde çıkan olaylarda, 4 kişi gözaltına alındı.

Lyon'da da göstericiler A7 otoyolunda kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Nantes kentindeki polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Eylemciler çevredeki birçok yeri ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda en az bir kişi yaralandı.

Bordeaux şehrindeki eylemde de birçok araç ateşe verildi.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilere yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Eylemlerde 3 bin 600 polis görev yaptı.

- Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin 17 Kasım-17 Aralık 2018'de ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişi gözaltına alındı, 216 kişi tutuklandı.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

- Macron'un açıklamaları

Macron, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada sarı yeleklilerin sözcülerinin halkın adına konuştuklarını zannettiklerini belirterek, ancak onların "halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa" hitap ettiklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Macron, sözcülerin, gazetecileri, güvenlik güçlerini, yabancıları, milletvekillerini ve belediye başkanlarını hedef aldıklarını ifade etmişti.

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Fransa gösteri Sarı yelekliler

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