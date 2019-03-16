Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Polis göstericilere biber gazı ve tayzikli su ile müdahale etti. Göstericiler bugünkü eylemin Macron'a karşı bir ültimatom niteliğinde olacağını açıklamıştı.Fransa'da Sarı Yeleklilerin başkent Paris'te düzenlediği eylemde tansiyon yükseldi. 18 haftadır aralıksız olarak eylem yapan göstericilere polis müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin sis bombası atan göstericileri, biber gazı ve tazyikli su ile dağıtmaya çalıştığı belirtiliyor. Champs-Elysees yakınlarında bir aracın ateşe verildiği, bazı dükkanların yağmalandığı yönünde bilgiler geliyor.

Associated Press haber ajansına bilgi veren Paris polisi, sabah saatlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Güvenlik önlemi olarak polisin çok sayıda sokağı kapattığı açıklandı.

Gösteri öncesi Sarı Yelekliler hareketi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günkü eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'a ve hükümete karşı bir ültimatom niteliğinde olacağı belirtilmişti. Bunun üzerine, gösteriler nedeniyle 5 binden fazla polisin görevlendirilmesine karar verilmişti.