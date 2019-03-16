HABER

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

16.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Paris'te Sarı Yeleklilerin eylemi gergin başladı.

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Polis göstericilere biber gazı ve tayzikli su ile müdahale etti. Göstericiler bugünkü eylemin Macron'a karşı bir ültimatom niteliğinde olacağını açıklamıştı.Fransa'da Sarı Yeleklilerin başkent Paris'te düzenlediği eylemde tansiyon yükseldi. 18 haftadır aralıksız olarak eylem yapan göstericilere polis müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin sis bombası atan göstericileri, biber gazı ve tazyikli su ile dağıtmaya çalıştığı belirtiliyor. Champs-Elysees yakınlarında bir aracın ateşe verildiği, bazı dükkanların yağmalandığı yönünde bilgiler geliyor.

Associated Press haber ajansına bilgi veren Paris polisi, sabah saatlerinde 20 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Güvenlik önlemi olarak polisin çok sayıda sokağı kapattığı açıklandı.

Gösteri öncesi Sarı Yelekliler hareketi tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günkü eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron'a ve hükümete karşı bir ültimatom niteliğinde olacağı belirtilmişti. Bunun üzerine, gösteriler nedeniyle 5 binden fazla polisin görevlendirilmesine karar verilmişti.

Macron'un adımları yeterli gelmedi

Macron, Sarı Yeleklilerin eylemlerine karşı Aralık ayında ulusal çapta bir istişare başlatmıştı. Ülkede hangi alanlarda reformlar yapılması gerektiği internet üzerinden ve belediye meclislerindeki toplantılarla ele alınmıştı. İstişareler iki ayın ardından sona erdirilmişti.

Ancak Sarı Yelekliler, bu istişareleri krizin çözümü için yeterli görmüyor. Göstericiler, istişareleri Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Macron'un seçim taktiği olarak görüyor.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP,AP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Ünlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştıÜnlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı
Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...
Rusya'dan AB Yaptırımlarına TepkiRusya'dan AB Yaptırımlarına Tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Rusya'dan AB'ye rest: Cevapsız kalmayacak

Saldırgan Brenton Tarrant'ın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Saldırganın dinlediği şarkı olay yarattı! 'Türkler korksun'

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

Yeni Zelanda'daki katliamın simgesi olmuştu! Kötü haber geldi...

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Yeni Zelanda saldırısında şok detay!

Yeni Zelanda saldırısında şok detay!

Avustralyalı ırkçı senatöre 'yumurtalı' protesto

İslam düşmanı politikacıya şok protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.