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Fransa'da sarı yeleklilerden 200 yolda kapatma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 21:33 | Son Güncelleme

Sarı yelekliler ülke genelinde bugün yaklaşık 200 yolda kapatma eylemi düzenledi - Göstericiler yarın başta Paris'te olmak üzere ülke genelinde yeniden sokağa çıkacak

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin ülke çapında yaklaşık 200 yolda kapatma eylemi yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bugün sarı yelekliler ülke çapındaki 200 yolda kapatma eylemi yaptı.

Polisin 15 Aralık'tan bu yana sarı yelekliler tarafından kapatılan yaklaşık 300 yolu açtığı kaydedildi.

- Sarı yeleklilerden yeni gösteri

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin protestoları, yarın ülke çapında devam edecek.

Eylemciler, gösterilerin altıncı haftasında bir kez daha Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanacak. Göstericiler, Macron ve hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek için protestoların başladığından bu yana yarın ilk kez Versay Sarayı'nda buluşacak.

Gösteri nedeniyle Versay Sarayı kapılarını kapatacak. Sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Başkent Paris'in yanı sıra ülkenin diğer kesimlerinde de sarı yelekliler yarın sokağa çıkacak. Fransa'nın Lille, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Lyon, Toulouse ve Bordeaux kentlerinde büyük gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

Gösterilerde ülke genelinde 4 bin 100'den fazla polis görevliyken, Paris'te bin 230 polis görev yapacak.

Fransız polisinin, tren garlarında üst araması yapacağı belirtilirken, güvenlik güçleri Paris'teki mağaza ve restoranların işletmecilerine yarınki gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Sarı yelekliler aynı zamanda sosyal medyadan Fransa'nın Almanya, Belçika, İspanya ve İtalya sınırlarında yollarda kapatma eylemi yapma çağrısında bulundu.

- Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı yelekliler

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