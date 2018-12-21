Fransa'da sarı yeleklilerden 200 yolda kapatma eylemi

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin ülke çapında yaklaşık 200 yolda kapatma eylemi yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bugün sarı yelekliler ülke çapındaki 200 yolda kapatma eylemi yaptı.

Polisin 15 Aralık'tan bu yana sarı yelekliler tarafından kapatılan yaklaşık 300 yolu açtığı kaydedildi.

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Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin protestoları, yarın ülke çapında devam edecek.

Eylemciler, gösterilerin altıncı haftasında bir kez daha Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanacak. Göstericiler, Macron ve hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek için protestoların başladığından bu yana yarın ilk kez Versay Sarayı'nda buluşacak.

Gösteri nedeniyle Versay Sarayı kapılarını kapatacak. Sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınacak.

Başkent Paris'in yanı sıra ülkenin diğer kesimlerinde de sarı yelekliler yarın sokağa çıkacak. Fransa'nın Lille, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Lyon, Toulouse ve Bordeaux kentlerinde büyük gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.