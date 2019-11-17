Fransa'da sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinde 254 kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin dün ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 254 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Castaner, Cnews, Les Echos ve Europe 1'in ortak yayınında yaptığı açıklamada, Paris'te dünkü eylemde çıkan şiddet olaylarına tepki göstererek, göstericileri "haydut" ve "canavar" olarak nitelendirdi.

"Az eylemci gördük ama bunlar haydut, polislerle kavga etmek ve itfaiyecilerin çalışmalarını engellemek için gelen canavarlar." ifadesini kullanan Castaner, polisin eylemcilere şiddet uygulamadığını savundu. Castaner, "(Protestocular) Bunlar barbar, kelimelerimi seçerek kullanıyorum ve yanlış ifade etmiyorum, bunlar barbar." şeklinde konuştu.

Castaner, ülke genelinde dün düzenlenen gösterilerde 173'ü Paris'te olmak üzere toplam 254 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan, Paris'teki ünlü alışveriş merkezi Galeries Lafayette'e giren küçük bir grup sarı yelekli eylemci, sloganlar attı. Kısa süre sonra güvenlik güçleri müdahale etti ve göstericiler olaysız şekilde alışveriş merkezinden ayrıldı. Alışveriş merkezi, daha sonra eylem nedeniyle kapılarını kapattı.