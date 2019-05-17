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Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri 6. ayını doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 6. ayını bitirdi

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 6 aydır devam ediyor.

Aylardır Macron yönetiminin politikalarını protesto eden sarı yelekliler, yönetimden halkın ekonomik sorunlarını çözebilecek adımların atılmasını bekliyor.

Macron her ne kadar sarı yeleklilerin taleplerine yanıt vermek için çalışanların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini ve şirketlerin ödemekle yükümlüğü olduğu bazı vergilerin kaldırılacağını açıklasa da bunlar sarı yeleklileri tatmin etmedi. Sarı yelekliler, Macron'un açıklamalarının yaşanılan ekonomik zorlukları yeterli seviyede kolaylaştırmadığını, bu nedenle kendisinden daha güçlü önlemler almasını istiyor.

Geliri yüksek kişilerden daha fazla gelir vergisi alınması ve orta gelirlilerin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını talep eden sarı yelekliler, zenginlerden alınan varlık vergisinin de yeniden hayata geçmesi konusunda ısrar ediyor. Sarı yelekliler, temel gıda ürünlerinden alınan yüksek orandaki vergilerin kaldırılmasını veya önemli seviyede düşürülmesini istiyor.

Macron'un sarı yeleklilerin taleplerini tam olarak karşılamaması ve eylemcilerin gösterilere devam edeceğini belirtmesi, Fransa'nın içinde bulunduğu "çıkmazı" daha da derinleştiriyor. Sarı yelekliler protesto ettikleri koşullar iyileştirilene kadar sokaklara çıkmaya kararlı olduklarını belirtiyor.

Öte yandan son haftalardaki gösterilere ilişkin İçişleri Bakanlığının paylaştığı katılımcı sayısının sarı yeleklilerinkine göre daha düşük olması dikkati çekti.

Ülke çapındaki gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 11 Mayıs'ta 18 bin 600, 4 Mayıs'ta 18 bin 900, 27 Nisan'da 23 bin 600, sarı yeleklilere göre ise sırasıyla 37 bin 500, 40 bin 291 ve 60 bin 132 kişi katıldı.

Bununla beraber, sarı yeleklilerin eylemlerine katılan göstericilerin sayısı düştü. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'de ülke genelindeki protestolarda 290 bine yakın kişi yer almıştı.

- Yaralı ve gözaltı sayısı yükseldi

Eylemlerde yaralanan ve gözaltına alınan kişilerin sayısı arttı. İçişleri Bakanlığının son verilerine göre gösterilerde bin 797'i polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde 2 bine yakın kişiye de hapis cezası verildi.

Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), polisin sarı yeleklilerin eylemlerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 256'ya yükseldiği bildirildi.

Mediapart internet sitesinin haberinde, 4 bin 245 kişi yaralandığı gösterilerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandığı belirtilmişti.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin de yaralandığı ifade edilerek, polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedilmişti.

Toplam 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana sürüyor.

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Fransa gösteri Sarı yelekliler

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