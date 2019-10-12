Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 48. haftasında

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 48. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor.

Paris'te Bastille Meydanı'nda toplanan az sayıda bir grup gösterici, Porte Maillot'a kadar yürüdü. Eylemde herhangi bir olay yaşanmadı.

Toulouse'daki gösteride polisle eylemciler arasında gerginlik oldu. Polis, şehir merkezinde toplanan ve çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazı kullanarak müdahale etti. Eylemde 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Metz'deki protestoda da polis, taş atan protestoculara biber gazı kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda olduğu gibi eylemlere katılanların sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

