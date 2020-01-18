Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri şiddete dönüştü

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, Paris'teki eylemde 37 kişi gözaltına alındı, 20 kişi yaralandı.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 62'nci haftasına girdi.

Paris'te Champerret Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Lyon tren garına kadar yürüdü. Göstericiler, Macron karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı ve plastik bombayla müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin yerde yatan bir eylemciyi dövdüğü görüldü.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 37 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Eylemde görev yapan sağlık çalışanları da 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Toulouse'daki eylemde de polis, göstericilere biber gazı kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.