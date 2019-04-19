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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde "şiddet olayları" endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde "şiddet olayları" endişesi

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin yarın ülke genelinde düzenleyeceği gösterilerde şiddet olaylarının yaşanmasından kaygı duyduğunu söyledi.

Castaner, düzenlediği basın toplantısında, sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yarınki eylemlerde şiddet olaylarının tekrar yaşanmasından endişe ettiğini belirten Castaner, bu tür durumların özellikle Paris, Toulouse, Montpellier, Bordeaux kentlerinde meydana gelebileceğini söyledi.

Castaner, ülke çapındaki gösterilerde 60 bin polisin görev yapacağını kaydetti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan yazılı açıklamada da sarı yeleklilerin yarın Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin verilmeyeceği belirtilmişti. Açıklamada, pazartesi günü çıkan yangında büyük hasar görmesi nedeniyle 856 yıllık Notre Dame Katedrali'nin çevresinde de eylem yapılmasının yasaklandığı kaydedilmişti.

Fransız yetkililer, geçen haftalarda da sarı yeleklilerin Champs-Elysee Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin vermemişti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 5'inci ayını doldurdu.

Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gösteri paris Sarı yelekliler

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