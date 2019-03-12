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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterisinde polis şiddetine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:29 | Son Güncelleme

Quimper'de geçen hafta düzenlenen gösteride polisin bir eylemciyi copla dövdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma açıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın Quimper kentinde geçen hafta sarı yeleklilerin eyleminde polisin bir göstericiyi şiddetli şekilde copla dövdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Finistere Valiliğinden yapılan açıklamada, Quimper'deki eylemde polisin bir göstericiyi şiddetli biçimde copla dövdüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmada olayın nasıl meydana geldiğinin detaylı şekilde araştırılacağı belirtildi.

Sarı yelekliler, geçen hafta ülke çapında gösteriler düzenlemişti. Quimper'deki eylemde de polis, şişe ve yumurta atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

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Fransa polis şiddeti Sarı yelekliler

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