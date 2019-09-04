HABER

Fransa'da sarı yeleklilerin liderine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

Paris Ceza Mahkemesi, sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet'ye eylemde çantasında sopa taşıdığı gerekçesiyle 500 avro para cezası verdi

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, gösteride sopa taşıdığı gerekçesiyle 500 avro para cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi Drouet'ye eylemde çantasında sopa taşıdığı gerekçesiyle 500 avro para cezası verdi.

Drouet, mahkemede söz konusu sopanın babasından hatıra olduğunu ve çantasında unutarak gösteriye katıldığını belirtti.

34 yaşındaki nakliye şöförü Drouet, martta da başkent Paris'te "izinsiz gösteri" düzenlediği gerekçesiyle 2 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Drouet ve yaklaşık 50 eylemci, 2 Ocak'ta, gösterilerde hayatını kaybedenleri ve yaralananları anmak için Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nin yakınındaki Concorde Meydanı'nda toplanmıştı. Ancak polis, kısa bir süre sonra "gösterinin izinsiz olduğu" gerekçesiyle bir grup eylemciyle beraber Drouet'yi gözaltına almıştı.

Eric Drouet, 22 Aralık 2018'deki eylemde de gözaltına alınmıştı. Daha önce de Paris Savcılığı, bir gösteride sarı yeleklileri Elysee Sarayı'nı basmaya davet eden Drouet hakkında "suç işlemeye teşvik ettiği" ve "yasa dışı eylem yapmak istediği" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Sultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldüSultangazi'de aracı durdurulan kişi silahlı saldırıda öldü
Milli Kütüphane koleksiyonlarından Milli Mücadele anılarıMilli Kütüphane koleksiyonlarından Milli Mücadele anıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ERİC DROUET Fransa Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Sen Anlat Karadeniz'in başrolü bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.