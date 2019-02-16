Fransa'da Sarı Yeleklilerin protestoları üçüncü ayında

Yapılan güncel bir ankete göre 14 haftadır devam eden gösterilere destek ise giderek düşüyor.Fransa'da Sarı Yeleklilerin 17 Kasım 2018'de başlattıkları protesto eylemleri üçüncü ayını doldurdu. 17 Kasım'dan bu yana 14 haftadır ara vermeksizin protesto gösterilerini sürdüren Sarı Yelekliler bugün de Paris çevresinde ve Fransa'nın diğer bölgelerinde dağınık şekilde protesto gösterilerini sürdürüyor.

Şanzelize bulvarında Cumartesi günü birkaç yüz protestocu bir araya gelerek barış içinde bir protesto gösterisi düzenledi. Son dönemde meydana gelen ve ulusal çapta endişe yaratan Yahudi düşmanı saldırlar nedeniyle günün ilerleyen saatlerinde ise antisemitizmi kınayan bir gösteri planlanıyor. Bir dizi sarı yelekli protestocunun, gösteriler sırasında internet üzerinden Yahudi düşmanı ve ırkçı açıklamalar yapmaları nedeniyle, yetkililer ise hafta sonunda yapılacak gösterilerin radikal bir renge bürünmesinden endişe duyuyor.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla başlamıştı. Protestolar kısa zamanda Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoları dindirmek için önce akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı.