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Fransa'da Sarsıcı 'Solaryum' Raporu: ‘Tümüyle Yasaklansın’

10.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

Fransız Sağlık Güvenliği Kurumu, kansere neden olduğu gerekçesiyle tüm ülkede acilen yapay bronzlaşma kabinleri solaryumların yasaklanmasını istedi. Kurum, özellikle 35 yaşın altındaki deri kanseri vakalarının yarısının solaryum kabinlerine girenlerde görüldüğünü tespit etti

Fransa'da Sarsıcı 'Solaryum' Raporu: ‘Tümüyle Yasaklansın’

Fransız Sağlık Güvenliği Kurumu - Anses (Agence de Sécurité Sanitaire), kansere neden olduğu gerekçesiyle tüm ülkede acilen yapay bronzlaşma kabinleri solaryumların yasaklanmasını istedi. Solaryum kabinlerinin, yılda 380 kişide deri kanserine (melanoma) ve pek çok vakada da cildin erken yaşlanmasına yol açtığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'na konuya ilişkin hazırladığı raporu sunan Sağlık Güvenliği Kurumu, özellikle 35 yaşın altındaki deri kanseri vakalarının yarısının solaryum kabinlerine girenlerde görüldüğünün altını çizdi.

Raporda, bilimsel olarak, kısaca UV olarak belirtilen "ultraviyole/mor ötesi" ışınların kullanıldığı kabinlerin kesin olarak kansere yol açtığının kanıtlandığı" da net ifadelerle belirtildi.

"Daha fazla bekleyemeyiz"

Anses uzmanı Olivier Merckel, "Bilimsel veriler artarak gösteriyor, daha fazla bekleyemeyiz. Son derece sağlam kanıtlarımız var. Kanser riski çok yüksek. Özellikle gençlerle ilgli elimizde oldukça yüksek rakamlar var. Bakanlığı bu konuda hemen harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Güneş Güvenliği Derneği Başkanı ve Inserm güvenlik araştırma direktörü Jean-François Doré de, "Bilimsel olarak ultraviyole cihazlarına maruz kalmanın kanser yapıcı olduğu konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştır" dedi.

Bilim adamları tarafından yapılan son araştırmalar, UVA'ların yani kabinlerde kullanılan ultraviyole ışınların da içerdiği radyasyonun DNA'lara zarar verdiği ve deri kanseri riskini artırdığını tespit etti.

"Tehlikesiz bir yapay bronzlaşma yok"

Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi CIRC, 2009 yılında, güneş ışınlarına ek olarak, UVA ışınlarını da kanserojenler arasında sınıflandırmıştı.

Dermatologlar, "Eğer çok geç teşhis edilirse 'melanoma' yani deri kanserinin tehlikeli bir kanser türü olduğu, özellikle metastas/yayılma etkisinin çok hızlı olduğu" uyarısında bulunuyor.

Rapora göre, solaryum kabinlerini kullanma süreleri de kanser riskini artırıyor.

Daha uzun süre kullananlarda, özelllikle açık tenlilerde bu risk daha fazla ortaya çıkıyor. Erken yaşta bu kabinlere girenler de daha fazla cilt kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya.

Raporda, 35 yaşın altında bu kabinlere girmenin kansere yakalanma riskini iki katına çıkardığını belirtiyor.

Cilt yaşlanması etkisi

Yapay bronzlaşma kabinlerinin daha az riskli ancak bir başka etkisi de cildin yaşlanması. Raporda kabinlerin cilt yaşlanmasını 4 kat artırdığı vurgulanıyor.

Fransa'da 1997 yılında yapay bronzlaşma kabinlerinin kullanımına getirilen katı düzenlemelerle, 18 yaşından küçüklerin bu kabinlere girmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca 2016 yılında bu kabinlerin uzman olmayan özel kullanıcılara satılması da yasayla engellenmişti.

Ancak Anses raporunda, Brezilya'nın 2009'da, Avustralya'nın da yakın bir tarihte kabinleri yasakladığına dikkat çekerek, alınan önlemlerin yeterli olmadığını, kabinlerin tümüyle yasaklanması gerektiğini belirtiyor.

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