Fransa’da satışa sunulan “sporcu başörtüsü” tartışma konusu oldu

Ünlü Fransız markası başörtülü sporcu kadınlar için ürettiği “sporcu başörtüsü” gelen tepkiler üzerine ürünün satışını iptal etti.

Fransa’nın spor malzemeleri satan ünlü bir mağazada satışa sunulan sporcu başörtüsü ürünü büyük bir tartışma konusu oldu. Fransız Decathlon mağazası Müslüman kadınlar için geliştirdiği, “sporcu başörtüsü” gelen tepkiler üzerine ürünün satışını iptal etti. Fransız şirket sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ürünün Fransa’da satılmayacağını açıkladı.

“Running Hijab” adı altında başörtüsü sporculara için üretilen ürünün satışa sunulması başta Türkiye ve Müslüman düşmanı Fransız milletvekili Valerie Boyer gibi çok sayıda önemli isimden tepki gördü. Ünlü Fransız spor mağazasını İslami modaya dönüşmekle suçlayan Fransız Milletvekili Valerie Boyer, kamusal alanda kadınlara uygulanan cinsel apartheid sürecini uzatmakla suçladığı ünlü markayı boykot edeceğini duyurdu.

Sosyalist Partisi grup Başkanı Valerie Ribault sosyal paylaşım sitesi üzerinde yaptığı açıklamada, Fransızları ünlü markaya boykot etmeye çağırırken, “Ayağa Kalk Fransa” lideri Nicolas Dupont-Aignan, televizyon kanalına yaptığı konuşmada, “İki kızım var ve kadınların toplumdaki yerinin Suudi Arabistan’daki gibi gerilediği bir ülkede yaşamalarını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmalar arasında böyle bir ürünün satışa sunulmasının yasalara aykırı olmadığını açıklayan Fransa Sağlık Bakanı Agns Buzyn ise, “Bu ürün kadının paylaşmadığım bir vizyonudur. Bir Fransız markasının başörtüsünü desteklememesini tercih ederdim" dedi.

Sporcu başörtüsünün satışlarını hem mağazalardan hem de internet sitesinden kaldıran ünlü mağazanın basın Sözcüsü Xavier Rivoire, “Sporu dünyadaki tüm kadınlara erişilebilir kılmaya kendimizi adadık. Neredeyse toplumsal bir bağlılık, koşucuların koşmayı pratik etmesine izin veriyorsa, huzurla kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu.

