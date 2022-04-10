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Fransa’da Seçimler

10.04.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için halk sandık başında. 12 adayın yarıştığı ilk turda en fazla oyu alacak iki isim 24 Nisan’da ikinci turda seçmenin karşısına çıkacak

Fransa’da Seçimler

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için halk sandık başında. 12 ismin yarıştığı ilk turda en fazla oyu alan iki isim 24 Nisan’da ikinci turda seçmenin karşısına çıkacak.

Fransa’da 49 milyon seçmen 12 adaydan hangisinin ikinci tura kalacağını belirleyecek.

Anketlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron az farkla da olsa aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in önünde.

Ancak sabah saatlerinde başlayan oy verme işleminde katılımın yüzde 20 civarında olduğu belirtiliyor.

Seçim kampanyası hem salgın hem de Rusya’nın Ukrayna işgaliyle gölgelendi.

Artan enerji faturaları ve alışveriş maliyetinin yükselmesi seçmenin en önemli gündemi olarak görünüyor.

Macron’un kampanyaya geç katılması, emeklilik yaşını yükseltme planı, enflasyondaki artışla birlikte destek oranını azaltmış durumda.

Buna karşılık göçmen karşıtı ve Avrupa’ya mesafeli yaklaşımıyla Le Pen hayatın pahalılaşmasına da odaklanarak son haftalarda anketlerdeki desteğini arttırdı.

Buna rağmen anketler çoğunlukla Macron’un ilk turu birinci bitireceğini ve 24 Nisan’da ikinci tur seçimde de Le Pen’e karşı zafer kazanacağını gösteriyor.

Bununla birlikte aynı anketlere göre aradaki fark çok az olacak ve hatta bazıları yanlışlık payını da hesaba katarak Le Pen’in ikinci turdan zaferle çıkabileceğini gösteriyor.

Sonucu karasızlar belirleyecek gibi.

Seçimden önce yapılan bir Ipsos anketine göre seçmenin yüzde 37’sinin kararsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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Fransa
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