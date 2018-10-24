Fransa'da şehit Büyükelçi Erez ve şoförü anıldı

PARİS (AA) - ASALA terör örgütü mensuplarınca pusuya düşürülerek 1975'te şehit edilen Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğince düzenlenen tören, Erez ve Yener'in öldürüldüğü Paris’teki Bir-Hakeim Köprüsü üzerinde yapıldı.

Büyükelçilik çalışanlarının katıldığı törende Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, saldırının düzenlendiği noktaya çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Erez ve Yener için daha sonra Paris Büyükelçiliği binasında anma töreni düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından da twitter hesabından, "Terör örgütü ASALA tarafından 24 Ekim 1975 tarihinde Paris’te şehit edilen Büyükelçimiz İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener’i saygı ve rahmetle anıyoruz. #şehitler" şeklinde mesaj paylaşıldı.

Ermeni terör örgütü ASALA, 1970'li ve 1980'li yıllarda yurt dışında görev yapan Türk diplomatlara karşı silahlı ve bombalı saldırılar düzenlemiş, ASALA'nın bu suikastlarında 34 Türk personeli şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

