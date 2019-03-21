Fransa'da Senato'dan Macron'a Ağır Darbe

Fransız Senatosu'ndan, Sarı Yelekliler eylemiyle güç kaybeden Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'a büyük soruşturma darbesi geldi. Muhalefetin çoğunlukta olduğu Senato, Cumhurbaşkanı Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla ve Elysee Sarayı'nın en üst düzey 3 bürokratını, yani Macron'un en yakın çalışma ekibini mahkemeye sevketti. Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla'nın, geçen 1 Mayıs'ta polis kılığına girerek göstericileri dövdüğünün tespit edilmesiyle başlayan koruma skandalı, devlet skandalına dönüştü. Basit bir skandal iken, Elysee bürokratlarının olaya ilişkin çelişkili ifade vermeleri ve Benalla'yı korumaya çalışmaları, devletin tepesindeki iki kurum olan Elysee Sarayı ve Senato arasında tam bir politik savaş başlattı. Benalla skandalına ilişkin Senato Soruştuma Komisyonu, kendilerine ifade veren Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla, Macron'un partisinde görev alan Vincent Crasse, Elysee Genel Sekreteri Alexis Kohler, Elysee Kabine Direktörü Patrick Strzoda ve Elysee Güvenlik Direktörü General Lionel Lavargne hakkında, "Senato'ya yalan beyanda bulundukları" iddiasıyla dava açılmasını istedi. Dava talebini ele alacak olan mahkeme sözkonusu 5 kişinin Senato'ya yalan beyanda bulunduğunu tespit ederse, şüpheliler, 5 yıla kadar hapis ve 75 bin Euro para cezası riskiyle karşı karşıya.

Senato Soruşturma Komisyonu, 'polis kılığına girip gösterici döven, 5 ayrı devlet pasaportu taşıdığı ortaya çıkan, Rus işadamlarıyla anlaşma bağladığı iddia edilen, ruhsatsız silah bulundurduğu ve diplomatik pasaportla iş takibi yaptığı öne sürülen' Benalla ve ortağı Crasse'ın mahkemeye sevkedilmesine oybirliğiyle karar verdi. Macron'un üç bürokratı ise 17 kabul oyuna karşı 7 komisyon üyesi senatörün oyuyla mahkemeye gönderildi. Senato, Elysee'nin 3 bürokratının, yemin altında verdikleri ifadelerinde "çelişki, ihmal ve tutarsızlık" bulunması ve gerçeğin önemli bir bölümünü saklamaları nedeniyle mahkemeye sevkedildiklerini açıkladı. Senato ve Elysee köprüleri attı Senato'nun kararı, Soruşturma Komisyonu'nun başından beri zaten gerilen Senato-Elysee Sarayı ilişkilerini tümüyle politik bir savaşa çevirdi. Elysee Sarayı, Senato'nun kararına içeriği tam olarak bilmedikleri için yorum yapmayacaklarını açıkladı. İktidar partisi LAREM Genel Başkanı Stanislas Guerini, "Elysee'ye karşı politik bir mahkeme kuruldu. Elbette, devletin bu 3 üst düzey değerli bürokratını sorgularken, gizli amaçlarına hizmet edecek detaylar aradılar. Gizli amaçları ise Cumhurbaşkanına saldırmaktı" dedi.

Senato televizyonuna konuşan Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, "Karşımızda hiçbir gerekçeye dayanmayan politik bir karar ile karşı karşıyayız. Ne bir gerekçe, ne bir ölçü var. Siyasi bir oyun içindeyiz" diye konuştu. Başbakan Edouard Philippe, kararın ardından Senato Genel Kurulu'nda hükümete yönelik sorular seansını boykot etti. Meclis Başkanı Richard Ferrand, Senato Başkanı ile katılması planlanan konferansa katılımını iptal ettiğini duyurdu. Ferrand, "Politik amaçlar için Senato'nun kullanılmasını" kınadığını söyledi. Pek çok iktidar milltvekili, "Bu bir savaş ilanıdır" diyerek Senato Başkanı Gerard Larcher'i suçladı. Senato Başkanı: Kimseye savaş açmadım Ana muhalefet Cumhuriyetçiler partisi (LR) mensubu Senato Başkanı Gerard Larcher, eleştiriler karşısında, "Ben kimseye savaş açmadım. Burada konu yasaların uygulanmasıdır. Sadece hukukun gereği yapılmıştır" yanıtını verdi. Soruşturma Komisyonu Başkanı Philippe Bas da, kararın ardından, "Senato önünde yemin edip yalan ifadede bulunmak çok ciddi bir suçtur. Eğer modern ve büyük bir demokrasi olarak kalmak istiyorsak, parlamento önünde edilen yemine sadık kalınmasını sağlamalıyız" diye konuşu.