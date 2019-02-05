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Fransa'da sendika ve sarı yeleklilerden hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 21:31 | Son Güncelleme

Genel İş Konfederasyonu ve sarı yeleklilerin ülke çapında düzenlediği gösterilerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları protesto edildi - Paris'teki Concorde Meydanı'nda olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara karşı biber gazı kullandı

PARİS (AA) - Fransa'da Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı gösteriler düzenledi.

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT ve sarı yelekliler, başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde düzenledikleri eylemlerde Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti. Göstericiler, maaşların ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi, vergilerin düşürülmesi, gösteri hakkının verilmesi ve yabancı öğrencilerden alınan eğitim ücretine yapılan zammın iptal edilmesini talep etti.

Paris'te belediye önünde toplanan binlere eylemci, Concorde Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmazken, eylemcilerin Concorde Meydanı'na varmasıyla birlikte olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Paris'teki gösteriye ilişkin polisin paylaştığı rakamlara göre 18 bin, organizasyon yetkililerine göre ise 30 bin kişi katıldı.

Marsilya, Lyon, Toulouse, Strazburg, Caen, Le Havre ve Rouen şehirlerinde düzenlenen gösteriler de yoğun katılımla gerçekleşti.

Saint-Etienne-du-Rouvray, Rouen, Le Havre, Gonfreville l’Orcher, Neuville-les-Dieppe, Ales ve Nimes kentlerinde eylemciler ve sarı yelekliler birçok kavşakta yol kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Nantes kentinde ise göstericilerin havaalanına giden yolları kapatması nedeniyle, yolcuların terminale ulaşmak için 3 kilometre kadar yol yürümek zorunda kaldığı belirtildi.

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CGT Fransa gösteri Sarı yelekliler

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