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  4. Fransa'da sendikalardan 24 Ocak'ta gösteri çağrısı

Fransa'da sendikalardan 24 Ocak'ta gösteri çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 23:08 | Son Güncelleme

Fransa'da sendikalardan 24 Ocak'ta gösteri çağrısı

PARİS (AA) - Fransa'da sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için 24 Ocak'ta ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yaptı.

Aralarında Genel İş Konfederasyonu (CFT) ve İş Gücü'nün (FO) olduğu birçok sendikadan yapılan ortak açıklamada, emeklilik reformunun geri çekilmesi için mücadelenin sürmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, reformun Bakanlar Kurulu'na sunulacağı 24 Ocak'ta, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri çağrısı yapıldı.

Yarın da reformu protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlenecek.

Bu arada Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF), grevler nedeniyle uğradığı zarar 850 milyon avroyu buldu. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketi ise 250 milyon avro zarar etti.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 42. gününe girerken sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar, günlük yaşamı felç ediyor.

Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı. Emekli maaşının en az bin avro olacağını belirten Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi konusunda ısrar ederken sendikalar reformun geri çekilmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa grev

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