Fransa'da Sıcaklık Rekoru: 20 İlde Kırmızı Alarm

Avrupa'da ve Fransa'da milyonlarca kişi aşırı sıcaklar yüzünden kavruluyor. Yaz başından bu yana Fransa'yı ikinci kez teslim alan aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede kırmızı alarma geçildi. Fransız Meteoroloji Müdürlüğü ilk kez, ülkenin 20 kentinde en üst seviye olan "kırmızı alarma" geçme kararı aldı. Ülkenin 60 kentinde ise bir alt seviyedeki turuncu alarm önlemleri sürüyor. Sıcaklar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, rakam yükselmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "Sağlıklı insanlar da tehdit altında, uyarıları dikkate alın" çağrısı yaptı. Meteoroloji müdürlüğü sıcaklık seviyesi 40 dereceyi aşan başkent Paris, banliyöleri ve 20 ilde "kırmızı alarma" geçti. Ülkeyi 22 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan İkinci sıcak hava dalgası, özellikle kuzeyde beklenenin üzerinde etki gösterdi. Meteoroloji Müdürlüğü, ülke genelindeki sıcaklık seviyesinin görülmedik bir rekora ulaşabileceğini belirterek, halkı meteoroloji sitesine bakarak sürekli bilgilenmeye ve uyarılara harfiyen uymaya davet etti. Genç ve sağlıklı kişilerin dahi sıcaklardan etkilenebileceğini belirten Meteo France, halktan spor yapmamalarını, evlerindeki tüm pervaz ve perdeleri kapatmalarını, sürekli su içmelerini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Sıcaklık seviyesinin en yüksek seviyeye ulaştığı Perşembe sabahı, başkent Paris'te en düşük sıcaklık 25 derece olarak tespit edildi. Gece de soğumadan sıcak ve boğucu bir havaya uyanan Parisliler, gün içinde hızla yükselen sıcaklarla mücadele etmeye çalıştı. Paris'te sabah saat 09.00'da moral eşik 30 derece aşılırken, ülke genelinde öğle saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi aştı. Aşırı sıcakların yarattığı hava kirliliği nedeniyle kentlere eski araçların girişi yasaklandı. Bakanlar alanda Fransa'da en son benzer sıcaklık 1976 yılında görüldü. Ancak birbiri ardına bastıran son sıcaklar, tüm rekorları egale etti. Paris, Lille, Rouen, Dijon ve Strasbourg kentlerinde tarihin en yüksek sıcaklık seviyesine ulaşıldı. Hükümet, 2003'te yaşanan aşırı sıcaklarda 15 bin kişinin yaşamını yitirmesi ile yaşanan polemiğin ardından, yeni bir polemiğe yol açmamak için, ölü sayısının artması ihtimali karşısında, bakanlarını alanlara sürdü. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bregançon'daki resmi tatil şatosuna gelirken, Başbakan ve 12 bakan ülke genelinde alınan önlemleri yerinde görmek için teftişe çıktı.

Sağlık bakanlığı, işverenlerden çalışanlarının güvenliği için gereken önlemleri almalarını istedi. Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "Genç ya da sağlıklı insanlar da etkilenecek, Kimse güvende değil. Herkesten iki katı daha dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. Başbaka Edouard Philippe de, yaşlı yakınları olanları, yakınlarının durumunu kontrol etmeleri çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner,Temmuz ayı başından bu yana 120 boğulma vakası yaşandığını, bunlardan 58'inin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, yurttaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Aşırı sıcaklarla mücadele etmek isteyen Fransızlar, klimalara yüklenince, Çarşamba günü ülkede elektirik kullanımında da yeni bir rekor elde edildi. Demiryolu Kurumu SNCF, kırmızı alarm verilen 20 kente yapılacak yolculukların ertelenmesi uyarısı yaptı. SNCF, 23-25 Temmuz tarihleri arasında bu illere öngörülen rezervasyonların değiştirme ve geri ödeme işlemlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu. Küresel ısınmada 2 bin yılın rekoru Aşırı sıcaklardan etkilenen tek ülke Fransa değil. Tüm Avrupa, tarihinde görmediği sıcaklar karşısında ayakta kalmaya çalışıyor. Belçika'da hava sıcaklıkları ilk kez 39'u görerek rekor kırdı. Hollanda, Avusturya, İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya, Lüksemburg ve Almanya'da da ilk kez görülen rekor sıcaklık seviyeleri tespit edildi.

Nature ve Nature et Geoscience adlı iki bilimsel dergide yayınlanan, iki ayrı araştırma, aşırı sıcakların küresel ısınmadan kaynaklandığı ve yerkürenin 2 bin yılın en hızlı ısınma seviyesine ulaştığını belirledi. Araştırmalarda, küresel ısınmanın sıcaklık seviyesinde olduğu kadar ısınma hızında da artış gösterdiği, artık dünyanın daha hızlı ısındığı ortaya konuldu. Kırmızı alarm ne anlama geliyor? Hükümetlerin, alışık olunmayan, aşırı istisnai durumlarda aldığı "kırmızı alarm" kararı, bütün ülke ve kamu kurumlarını teyakkuza geçiriyor. Bu hem halkın hem de kamu kurumlarının en yüksek seviyede alarma geçmesini ve en yüksek dikkatle hareket etmesini düzenlemek için yetkililere verilen bir uyarı niteliği taşıyor. Tehdidin sağlıklı sıradan insanları da önemli derecede etkiler hale geldiği aşamada, bu alarm veriliyor. Bu alarm verildiğinde, bakanlar arası bir kriz grubu oluşuyor ve bu bakanlıklar, gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını izlemekle görevlendiriliyor. Tüm valiliklerde de operasyon masası kuruluyor ve tüm gelişmeler bu kriz masasından izleniyor.