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Fransa’da Şiddet Atmosferi Korku Yaratıyor 

15.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Yahudi karşıtı saldırılar, parlamenterlere ve politikacılara dönük tehditler ile gösterilerdeki şiddet olaylarında ciddi artışlar yaşanıyor. Sarı Yelekliler hareketinden Christophe Chalençon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un gerekli adımı atmaması durumunda, Fransa'da iç savaş yaşanacağını söyledi

Fransa’da Şiddet Atmosferi Korku Yaratıyor 

Fransa'da tam 3 aydır devam eden Sarı Yelekliler Hareketi 14'üncü eylemine hazırlanırken, eylemlerde şiddetin artması ve hükümetin hareketi bastırmak için sert müdahale yöntemleri seçmesi nedeniyle, ülkede korku atmosferi yoğunlaşıyor.

Sarı Yelekliler Hareketi bu hafta sonu düzenlenecek büyük eyleme "Şiddet olaylarını nasıl azaltırız?" sorusuna yanıt arayarak hazırlanırken, İtalyan 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio ile Paris yakınlarında görüştüğü için iki ülke arasında diplomatik krize yol açan Sarı Yelekliler'in medyatik ismi Christophe Chalençon, "iç savaş" açıklamalarıyla yeniden ülke gündemine oturdu.

Bir İtalyan televizyonuna mülakat veren Chalençon, kameraların kapandığını düşünerek televizyoncularla yaptığı sohbette, paramiliterlerin hükümeti yıkmaya hazır olduğunu söyledi.

"Beni öldürürlerse Macron da ölür"

Chalençon'un bilgisi olmadan gizli çekimle alınan ve buna rağmen televizyonda yayınlanan sözlerinde, "Biliyorum ki bu hareket içinde kalarak çok büyük bir risk alıyorum. Her an kafama bir kurşun gelebilir. Ama yine de inandıklarımı sonuna kadar savunacağım. Çünkü eğer benim kafama kurşun sıkarlarsa, Macron da giyotine gider. Öyle bir çatışma noktasına ulaştık ki, eğer beni öldürürlerse O da ölür. Çünkü insanlar Elysee'ye girer ve her şeyi parçalarlar. O, eşi ve tüm çetesi... Aramızda böyle pek çok insan var, eğer birimize dokunurlarsa, içimizde eski askerlerden oluşan paramiliter gruplar var, harekete geçmeye hazırlar. Ve hükümeti devirmek istiyorlar. Bugün her şey sakin, ama bir iç savaşın eşiğindeyiz. Bir an evvel politik çözüm bulunmalı, aksi takdirde iç savaş kaçınılmaz. Macron bunu biliyor ve çok çok korkuyor" dedi.

Chalençon'un açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt veren İçişleri Bakanı Chrsitophe Castaner, "Demek bir Sarı Yelekli lider, bize darbe yapacaklarını böyle açıklıyor. Bu bir İtalyan komedisi mi, yoksa şahsi bir delilik mi?" dedi. Chalençon'un açıklamalarına Sarı Yelekliler'den de destek gelmedi. Hareketin hiçbir sözcüsü bu açıklamaların arkasında durmadı ve barışçıl eylemlere devam edecekleri mesajını verdi.

Aynı gün Sarı Yelekliler hareketini başlatan liderlerden Eric Drouet de, Ocak ayı başında Elysee Sarayı yakınlarında eylem yapma girişimi nedeniyle yargılandı. Paris Adliyesi'nde görülen duruşmada, Eric Drouet için savcılık 1 ay hapis cezası ve 500 Euro para cezası talep etti. Drouet hakkındaki karar 29 Mart'ta açıklanacak.

Fransızlar ilk kez "Eylemler dursun" dedi

Hükümetin, Sarı Yelekliler Hareketi'nde şiddet kullananları gözaltına alması, binlerce sayıda eylemcinin tutuklanması, polisin kullandığı plastik mermiler nedeniyle 20 kişinin gözünü kaybetmesi, 4 kişinin ise kolunun kopması ve yaralı sayısının binlerle ifade edilmesi ülkede şiddet tartışması başlattı. Yılbaşından bu yana ülkede Yahudi karşıtı saldırılar yüzde 74 oranında arttı. İktidar mensubu onlarca milletvekiline ölüm tehdidinde bulunuldu, seçim bürolarına saldırıldı. Meclis Başkanı Richard Ferrand'ın yazlık evi ateşe verildi. İçişleri Bakanlığı, eylemlerin başından bu yana 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Artan şiddetten yorulan halk, ilk kez Sarı Yeleklier'in artık eylemlerine son vermesinden yana. BFM TV için Elabe tarafından yapılan bir ankete katılan Fransızlar'ın yüzde 56'sı eylemlerin bitirilmesini istedi. Ankete katılanların yüzde 58'i halen harekete destek verdiğini ya da sempati duyduğunu belirtirken, yüzde 64'üyse artık hareketin amacından uzaklaşmaya başladığını savundu.

On dördüncü kez sokaktalar

Bütün şiddet tartışmalarına rağmen, 17 Kasım'da gösterilerine başlayan Sarı Yelekliler yarın 14'üncü kez tüm ülkede sokağa çıkıyor. Yine hareketin ilk doğduğu Arc de Triomph önünde toplanacak olan göstericiler, Champs Elysees'den, Meclis, Çalışma Bakanlığı ve Eyfel Kulesinin önündeki Champs de Mars'a giden 7 kilometrelik bir güzergah izleyecek. Akşam saatlerinde de "Sarı gece" eylemi için Republique Meydanı'nda toplanılacak.

İnternet üzerinden, hareketin 3’üncü ayını kutlamak amacıyla "Herkes 14'üncü eylemde Paris'e" çağrısı yapan Sarı Yelekliler, gösterilerin izin alınarak ve barışçıl geçmesi için şiddet kullanan gruplardan uzak durulması, yürüyüş sonunda dağılmaları çağrısında bulundu.

Fransa genelinde de Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Lille, Montpellier, Lyon kentlerinde gösteriler yapılması öngörülüyor.

Eylemler Pazar gününe alınıyor

Sarı Yelekliler yaşanan şiddet olayları nedeniyle, eylemlerin gerçekleştiği meydanlarda, esnafın büyük zarar gördüğü eleştirilerine de çözüm arıyor. Bir grup Sarı Yelekli lider, bundan böyle eylemlerin mağazaların açık olduğu ve en çok iş yaptığı Cumartesi günü değil Pazar gününe alınmasını önerdi. Paris Valiliği, Pazar günü de bir gösteri ve bir toplantı için izin istendiğini duyurdu.

AP'den polis şiddetine kınama

Öte yandan Sarı Yelekliler'in eylemleri sırasında polisin flash-ball ve LBD adı verilen plastik mermileri kullanması nedeniyle göstericilerin kollarını ve gözünü kaybetmesi, Avrupa Parlamentosu gündemine geldi. AP Genel Kurulu'nda alınan bir kararla, doğrudan 'Fransa' adı kullanılmadan, AB üyesi ülkelerde polisin protesto gösterilerinde orantısız güç ve şiddet kullanması kınandı. Karar, 78'e karşı 438 oyla kabul edildi. Oylamada 87 milletvekili de çekimser kaldı.

Genel Kurul'da Sol, Sosyalist ve Yeşiller Grubu'nun inisiyatifi ile yapılan tartışmada, Avrupa yurttaşlarının barışçıl gösteriler yapma hakkı olduğu vurgulanarak, "AB üyesi hükümetlerden, güvenlik güçlerinin her zaman orantılı, yasal ve gerekli koşullarda güç kullanmasını dikkatle izlemesi istendi. Bir grup milletvekili 'flash-ball' ya da 'LBD 40' olarak bilinen plastik mermilerin yasaklanmasını ve isim verilerek Fransa'nın kınanmasını istedi. Ancak bu talep, AP içindeki sağ grup PPE'nün girişimiyle karar metninde yer almadı. Bunun üzerine Yeşiller Grubu ret oyu kullandı.

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