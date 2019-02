Fransa’da Şiddet Atmosferi Korku Yaratıyor 

Fransa'da tam 3 aydır devam eden Sarı Yelekliler Hareketi 14'üncü eylemine hazırlanırken, eylemlerde şiddetin artması ve hükümetin hareketi bastırmak için sert müdahale yöntemleri seçmesi nedeniyle, ülkede korku atmosferi yoğunlaşıyor.

Sarı Yelekliler Hareketi bu hafta sonu düzenlenecek büyük eyleme "Şiddet olaylarını nasıl azaltırız?" sorusuna yanıt arayarak hazırlanırken, İtalyan 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio ile Paris yakınlarında görüştüğü için iki ülke arasında diplomatik krize yol açan Sarı Yelekliler'in medyatik ismi Christophe Chalençon, "iç savaş" açıklamalarıyla yeniden ülke gündemine oturdu.

Bir İtalyan televizyonuna mülakat veren Chalençon, kameraların kapandığını düşünerek televizyoncularla yaptığı sohbette, paramiliterlerin hükümeti yıkmaya hazır olduğunu söyledi.

"Beni öldürürlerse Macron da ölür"

Chalençon'un bilgisi olmadan gizli çekimle alınan ve buna rağmen televizyonda yayınlanan sözlerinde, "Biliyorum ki bu hareket içinde kalarak çok büyük bir risk alıyorum. Her an kafama bir kurşun gelebilir. Ama yine de inandıklarımı sonuna kadar savunacağım. Çünkü eğer benim kafama kurşun sıkarlarsa, Macron da giyotine gider. Öyle bir çatışma noktasına ulaştık ki, eğer beni öldürürlerse O da ölür. Çünkü insanlar Elysee'ye girer ve her şeyi parçalarlar. O, eşi ve tüm çetesi... Aramızda böyle pek çok insan var, eğer birimize dokunurlarsa, içimizde eski askerlerden oluşan paramiliter gruplar var, harekete geçmeye hazırlar. Ve hükümeti devirmek istiyorlar. Bugün her şey sakin, ama bir iç savaşın eşiğindeyiz. Bir an evvel politik çözüm bulunmalı, aksi takdirde iç savaş kaçınılmaz. Macron bunu biliyor ve çok çok korkuyor" dedi.