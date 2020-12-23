Fransa'da silahlı bir kişi üç polisi öldürdü

Fransa'da Lyon yakınlarında bir kasabada aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Üç polis hayatını kaybetti, bir süre sonra saldırgan da ölü bulundu.

48 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, daha önce de çocuğunun velayetiyle ilgili çıkan sorunlar sebebiyle polisle tartışma yaşamıştı.

Çarşamba sabahının erken saatlerinde, Saint-Just yakınlarındaki dağlık alanda küçük bir kasabada, şüpheliyle eski eşi olduğu belirtilen kadın arasında tartışma yaşandı.

Kadın, polisi arayarak şiddet gördüğünü söyledi ve binanın çatısına kaçtı.

Olay yerine gelen polise silahıyla ateş açan şüpheli, bir polisin ölümüne yol açtı. Diğer polis yaralandı.

Ardından tüm evi ateşe veren saldırgan, olay yerine desteğe gelen ikinci ekipteki iki polisi daha öldürdü.

Yangın sırasında çatıda kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Saint-Just Belediye Başkanı François Chautard, Fransız gazetesi Le Figaro'ya yaptığı açıklamada evin tamamen yanıp kül olduğunu, polislerin şüphelinin de evde yanarak hayatını kaybetmiş olabileceğini söylemişti.