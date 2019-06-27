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Fransa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 19:32 | Son Güncelleme

Fransa’nın batısında bulunan Brest ketindeki bir cami yakınlarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Fransa’nın batısında bulunan Brest ketindeki bir cami yakınlarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtilirken saldırganların ise kaçtığı aktarıldı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında cami önünde duran arabadan inen bir kişi camiden çıkan başka biri ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonucu arabadan inen kişi 6-7 el ateş açtı. Saldırgan daha sonra ise arabada kendisini bekleyen kişi ile kayıplara karıştı. Haberlerde açılan ateş sonucu 2 kişinin bacaklarından yalanlandığı ve durumlarının ağır olduğunu belirtildi. Olay yerine gelen Brest Belediye Başkanı François Cuillandre ise, caminin son dönemde herhangi bir saldırı tehdidi almadığını söyledi.
Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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