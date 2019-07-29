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Fransa’da silahlı saldırı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

Fransa’nın güneyindeki Ollioules isimli sahil kasabasında dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybetti.Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki tatil şehirlerinden Toulon’a birkaç kilometre mesafedeki Ollioules isimli tatil kasabasında, saat 20.00 sıralarında ateş açıldı.

Fransa’nın güneyindeki Ollioules isimli sahil kasabasında dün akşam düzenlenen silahlı saldırıda 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki tatil şehirlerinden Toulon’a birkaç kilometre mesafedeki Ollioules isimli tatil kasabasında, saat 20.00 sıralarında ateş açıldı. Saldırıda sırtından vurulan 57 yaşındaki bir kadın ile narkotik aktiviteleri nedeniyle poliste kaydı bulunan 29 ve 30 yaşında iki erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıda hayatını kaybeden kadının sırtından vurulan 58 yaşındaki eşi de ağır yaralandı. Şehre emekliliklerinin tadını çıkarmak için daha yeni taşınan çift, 19.45’te motorlu bir turdan döndükleri sırada kurşunların hedefi oldu.
Ollioules Belediye Başkanı Robert Bénéventi, şehrin yeni sakinleri olan çift için, “Ollioules’de ev satın alan bu insanlar henüz emekli bile olmamıştı. Bu evi, emekliliklerinde sakin kasaba hayatının tadını çıkarmayı bekledikleri süreçte, ikinci evleri olarak kullanma amacıyla satın aldıklarını düşünüyorum” dedi.
Suçlunun hala firari olduğunu duyuran yerel polis, ”İki kişi olduklarını tahmin ediyoruz ama onları yakalayana kadar ihtiyatlı davranıyoruz” açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya paylaşımında “Saldırının faillerini tespit etmek ve yakalamak için tüm imkanlar seferber edildi. Günlük hayatını tanıdığım polis memurlarının mahallelerimizi rahatsız eden bu suç ağlarını yok etme konusundaki kararlılıklarından şüphem yok” sözleriyle olayın peşindeki polislere destek verdi.

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