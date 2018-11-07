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Fransa'da sınır dışı işlemi yüzde 20 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:50 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının bu yıl yüzde 20 arttığını söyledi

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sınır dışı edilen düzensiz göçmen oranının bu yıl yüzde 20 arttığını açıkladı.

Castaner, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlere uygulanan sınır dışı işlemlerine değindi.

Fransa'da yeni hükümetin düzensiz göçlerle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu belirten Castaner, "2017'deki yüzde 14 oranında artıştan sonra, bu yıl, Fransa'da ikamet hakkı olmayan yabancıların ülkeyi terk edişinde yüzde 20 oranında yeni bir artış tespit ettik." dedi.

Ülkenin yoğun bir göçmen akını baskısı altında olduğunu söyleyen Castaner, ekim 2017'den beri Adli Tutukluluk Merkezlerinin kapasitesinin 200 kişi daha artırıldığını kaydetti.

Fransa Yabancılar Genel Direktörlüğü, 2017'de 14 bin 816 kişinin zorla sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

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Christophe Castaner Fransa Sınır Dışı

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