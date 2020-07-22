Fransa'da sokakta da maske zorunluluğu

Ülkenin bazı bölgelerinde açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.Fransa koronavirüsün yayılmasını engellemek için yeni önlemler devreye soktu. Bazı bölgelerde sokakta da maske takma mecburiyeti getirildi. Açık alanda maske takılması gereken yerler arasında Bretonya gibi turizm bölgeleri de yer alıyor.

Hafta başında ülke genelinde kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu getirilmişti. Öncesinde ise sadece toplu taşımada uygulanan yasak artık kafe, restoran, market ya da devlet daireleri gibi kamuya açık tüm kapalı mekanları kapsıyor.

Maske takma zorunluluğunun genişletildiği bölgeler arasında batı kıyısındaki La Rochelle de bulunuyor. Yapılan açıklamada, yeni uygulamayla turistlerin yoğun olduğu bir dönemde virüsün olası yüksek yayılımının önlenmek istendiği belirtildi.

Fransa'nın kuzeybatısında yer alan Concarneau ve Saint-Brieuc sokaklarında da maske mecburiyeti getirildi.

Ülkede diğer bölgelerinde ise açık havada sadece pazar yerlerinde maske zorunluluğu uygulanıyor.