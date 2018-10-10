Fransa'da solaryum yasaklansın çağrısı

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Hijyen Güvenliği Ajansı (Anses), halk sağlığının korunması ve kanserle mücadele kapsamında, ülkede solaryumların kapatılması ve yapay bronzlaşma aletlerinin satışının yasaklanması çağrısında bulundu.
Anses, ülkede son yıllarda tartışma konusu olan yapay bronzlaşmaya ilişkin görüşünü bir açıklamayla yayımladı.
Açıklamada, halk sağlığının korunması ve kanserle mücadele eylemleri adına yetkililere, "Halkın zararlı UV ışınlarından korunmasını sağlayacak her türlü düzenlemeyi yapma ve yapay bronzlaşmayı sağlayan uygulamaları iptal etme ile şahıslara bu amaçla alet satışını yasaklama" çağrısında bulunuldu.
Estetik amaçlı bronzlaşmanın yasaklanması anlamına gelen Sağlık Bakanlığı'na bağlı ajansın bu görüşü sonrası ülkedeki solaryum kabinlerinin durumu tartışmaları gündeme geldi.
Benzer bir görüş 2014'te gündeme gelmiş ve Fransız Senatosu, solaryum kabinlerinin kapatılması yönünde bir düzenlemeye onay vermişti. Dönemin Sağlık Bakanı Marisol Touraine, düzenlemenin Ulusal Meclis'te oylanarak yürürlüğe girmesi çalışmaları sırasında karar değiştirerek, yasa tasarısının oylanmasını engellemişti.
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