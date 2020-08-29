HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2020 21:01 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 453 vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 453 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı son günlerde 5 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 453 artışla 272 bin 530'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 602'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 400'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 530 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede vaka sayılarının artması üzerine Paris başta olmak üzere birçok kentte açık alanlarda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Rus denizaltısavar uçaklarına NATO jetleri eşlik ettiRus denizaltısavar uçaklarına NATO jetleri eşlik etti
Zatürre aşısı koronadan korur mu?Zatürre aşısı koronadan korur mu?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ebru Timtik posteriyle ilgili İstanbul Barosu'ndan açıklama
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Olay yorum! 'Sevişmeli, öpüşmeli, çıplak...'
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Acı bekleyiş! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
Almanya'da koronavirüs önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti
Koronavirüs önlemlerini protesto ettiler! Polisten sert müdahale
İsveç'te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı
İsveç'te aşırı sağcı grup Kur’an-ı Kerim yaktı, sokaklar karıştı
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı 1400'lerde seyrediyor
İsrail’de Abbasiler döneminden kalma 425 adet saf altın sikke bulundu
Abbasiler dönemine ait! Yüzlerce saf altın sikke bulundu
10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti
Rus denizaltısavar uçaklarına NATO jetleri eşlik etti
İngiltere’de korkutan koronavirüs araştırması
İngiltere’de korkutan koronavirüs araştırması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.