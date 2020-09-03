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Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 Kovid-19 vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 21:34 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 157 vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 157 artışla 300 bin 181'e yükseldi. Hastanelerde 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 706'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 464'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 643 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 251 artışla 86 bin 963 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,4'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı. (AA)

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