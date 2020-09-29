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Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 Kovid-19 vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2020 22:13 | Son Güncelleme

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 59 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 893'e ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 8 bin 51 artışla 550 bin 690'a yükseldiği ülkede, 1204'ü yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 500 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 553 artarak 96 bin 327'ye yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,6'ya ulaştı.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı. (AA)

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