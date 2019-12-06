Fransa'da son yılların en büyük grevi ikinci gününde

Başkentin yanı sıra Nantes, Bordeaux ve Rennes kentlerinde de protestocularla polis arasında çatışma çıktı.

Turistlerin uğrak noktalarından olan Eyfel Kulesi de dün kapılarını kapattı.

CGT sendikası ise ülke genelindeki sayının 1,5 milyon olduğunu söyledi.

Fransız polisi ülke genelinde 800 bin, başkentte ise 65 bin kişinin protestolara katıldığını açıkladı.

Metro ve otobüs işçileri en az Pazartesi gününe kadar işe başlamayacaklarını açıkladı.

Paris metrosu ise 16 hattından 11'ini kapatmak zorunda kaldı.

Yüzlerce uçuş iptal edildi.

Greve ne yol açtı?

Fransa'da son yıllardaki en büyük genel grevin nedeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sisteminin sendikalar tarafından reddedilmesi.

Bugün başlayacak grevin bir gün ile sınırlı kalmayacağı düşünülüyor.

Bazı sendikalar Macron "emeklilik reformu" olarak adlandırdığı düzenlemeden vazgeçene dek greve devam edeceklerini belirtiyor.

Emeklilik maaşı en düşük grup olan çiftçiler ise greve katılmayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili bir anket greve desteğin yüzde 69 oranında olduğunu, en büyük desteğin de 18-34 yaş grubu tarafından verildiğini saptadı.

Emeklilik yaşı yükseltilmişti

Fransa'da şu anda özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları farklı 42 ayrı emeklilik sistemi var ve Cumhurbaşkanı Macron bunları tek bir sistemde birleştirmek istiyor.

Yeni plana göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli faydalar sağlayacak.