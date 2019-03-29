Fransa'da STK'lerden hükümete Yemen tepkisi

PARİS (AA) - Fransa'da 4 sivil toplum kuruluşu, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışına, Ulusal Meclis'in duvarına "Silah satışının Fransa'ya getirisi büyük ama Yemen'de pahalıya mal oluyor" şeklinde yazı yansıtarak tepki gösterdi.

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, "Medecin du Monde", "Action contre la faim", "Care" ve "OXFAM France" adlı sivil toplum kuruluşları, Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satışına tepki göstermek için çarşambayı perşembeyi bağlayan gece, Ulusal Meclis'in duvarına projektörle "Silah satışının Fransa'ya getirisi büyük ama Yemen'de pahalıya mal oluyor" şeklinde yazı yansıttı.

Kuruluşlardan yapılan açıklamada, bu eylem ile Fransa'nın Yemen'de oynadığı role dikkat çekmenin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu savaş Fransa tarafından besleniyor. Fransa, Yemen'deki savaşın iki öncüsü olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satıyor. Yemen'de kullanılma riski taşıyan bu silahları satmaya devam eden Fransa, uluslararası anlaşmalara aykırı davranıyor." ifadeleri kullanıldı.