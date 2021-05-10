Fransa'da subaylardan Macron'a uyarı

Başbakan Castex mektuba tepki gösterdi.Fransa'da muhafazakar çizgideki Valeurs Actuelles dergisi Pazar gecesi, geçen ay yayımlanan ve sivil çatışmaya işaret eden mektup ile benzer ifadeler içeren yeni bir mektup daha yayımladı.

Daha önce yayımlanan mektup 20 yarı-emekli general ve bir dizi subayın imzasını taşıyordu. Bu mektup yayımlandıktan sonra Fransa'da tepki yaratmış, Başbakan Jean Castex mektubu "Kabul edilmez müdahale" olarak nitelemiş ve mektubun arkasındaki subayların cezalandırılmasını istemişti.

Son yayımlanan mektubun arkasında kaç kişinin ve kimin olduğu ve rütbeleri bilinmezken bir önceki mektuptan farklı olarak bu mektup kamuoyunun imzasına da açık bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kabinesine gönderilen mektupta "Görevlerinizi uzatmaktan ya da başkalarını fethetmekten bahsetmiyoruz. Ülkemizin hayatta kalmasından, ülkenizin hayatta kalmasından bahsediyoruz" denildi.

İç savaş uyarısı

Mektubun yazarları kendilerini ordunun genç nesline hizmet eden askerler ya da aktif hizmet görmüş "ateş kuşağı" olarak tanımladı. Mektupta Macron'un "taviz verdiği İslamcılığı yok etmek" için çaba gösterildiği ifade edildi.