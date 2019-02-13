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Fransa'da Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:00 | Son Güncelleme

Fransa'da Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen kişiye gözaltı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir Suriyeli, insanlık suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 30 yaşlarındaki Suriyelinin, başkentte gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Suriyelinin 2011-2013 yıllarında Suriye'de görev yaparken, Beşşar Esed rejiminin sivil halka yönelik işlediği insanlık suçlarına ortak olmakla suçlandığı kaydedildi.

Suriye istihbaratı için çalışan kişinin, 2013'te Suriye'den ayrıldığı aktarıldı.

Almanya'da da bugün Suriye istihbaratı için çalıştığı iddia edilen 2 Suriyeli, aynı gerekçelerle tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed rejimi Fransa istihbarat paris Suriye

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