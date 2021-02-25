HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’da Suudi Arabistan’a yapılan silah satışı protesto edildi

Fransa’da Suudi Arabistan’a yapılan silah satışı protesto edildi

25.02.2021 20:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Af Örgütü, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği protesto ile Suudi Arabistan’ın Yemen’de sivilleri katlettiği bu nedenle Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması çağrısında bulundu.Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Af Örgütü tarafından protesto düzenlendi.

Uluslararası Af Örgütü, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği protesto ile Suudi Arabistan’ın Yemen’de sivilleri katlettiği bu nedenle Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması çağrısında bulundu.
Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Af Örgütü tarafından protesto düzenlendi. Örgüt, düzenlediği protesto ile Suudi Arabistan’ın Yemen’de sivilleri katlettiği bu nedenle Fransa’nın Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması çağrısında bulundu. Yemen’de devam eden iç savaşta Fransız yapımı silahların kullanıldığını belirten Örgüt, Yemen’deki çatışmalarda taraflardan birine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fransa’dan aldıkları silahlar ile Yemen’de sivilleri katlettiğini belirtti.
Göstericiler, sadece kendilerinin değil aynı zamanda Fransız kamuoyunun da Fransa’nın Yemen politikasını eleştirdiğini ifade ederek, Fransa’nın sattığı silahlar arasında lazer hedefleme teknolojisine sahip savaş uçakları, tanklar, helikopterler ile uzun menzilli topçu roketler olduğunu belirtti.
Protestocular, Yemen’de kullanılan Fransız ekipmanları arasında, AS-532 Cougar helikopterleri, AMX 30 tankları da bulunduğu açıkladı.
Göstericiler, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaşta Fransa’dan gelen askeri malzemeye bağımlı olduğu ifade ederek, Fransa’nın iç savaş boyunca Suudi Arabistan ile yeni silah anlaşmaları yaptığını ve askeri malzeme sevkiyatına devam ettiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
WPS ile bağlanma nasıl yapılır?WPS ile bağlanma nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Paşinyan, destekçileriyle Erivan sokaklarında!

Paşinyan, destekçileriyle Erivan sokaklarında!

Gram altında 425 TL tahmini!

Gram altında 425 TL tahmini!

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Son Dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

Terhisini alan asker memleketine giderken kazada hayatını kaybetti

Sakarya’da 15 günlük yasak iddiasına ilişkin açıklama: Bu yönde bir karar yok

Sakarya Valiliği '15 günlük yasak' iddialarını yalanladı

'Ebu Hanzala'nın 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı

'Ebu Hanzala'nın 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.