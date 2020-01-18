Fransa'da Tansiyon Yükseliyor Macron'a Tiyatroda Baskın

Fransa'da halk arasında aylardır süren gerilim giderek sertleşen eylemlere sahne oluyor. Göstericiler Cuma gecesi tepkilerin hedefindeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gittiği tiyatroyu bastı. Sarı Yelekliler, Paris'teki eylemlerini sürdürürken, bugüne Devlet Opera Binası önünde greve giden müzisyenler ve tiyatro oyuncularının verdiği halk konseri damgasını vurdu. Eşi Brigitte Macron ile birlikte, "La Mouche/ Sinek" adlı oyunu görmek için Bouffes du Nord tiyatrosuna gelen Cumhurbaşkanı Macron, protestoların hedefi oldu. Macron'un tiyatro ziyareti, resmi ajandasında yoktu ancak saat 20.45 civarında Twitter üzerinden paylaşılan bir mesajla sosyal medyada duyulmaya başladı. "Grev Komitesi" adlı Twitter hesabından, "Macron bizimle dalga geçer gibi tiyatroya gidiyor. Biz de ona gereken karşılamayı yapalım" mesajı paylaşıldı. Birkaç dakika sonra Taha Bouhafs adında bir serbest gazeteci sosyal medya hesabından, "Şu anda Bouffes du Nord Tiyatrosu'nda, Cumhurbaşkanı'nın sadece üç sıra gerisindeyim. Bazı militanlar tiyatronun yakınında bir yerde. Ve herkesi eyleme çağırıyor. Bir şeyler hazırlanmakta, gecenin hareketlenme riski var" mesajını paylaştı.

Anında tiyatro önüne toplanan onlarca gösterici, içeri girmeye çalıştı. Tiyatro önünde sloganlar atan ve şarkılar söyleyen gruptan birkaç kişi sonunda bina içine girmeyi başardı. Polis içeri giren gruba hızla müdahale ederek dışarı çıkardı. Eylem üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarılarak bir süre güvenli bir odaya alındı. Polisin eylemcileri püskürtmesinin ardından Macron, yeniden tiyatroya gelerek oyunun sonunu izledi. Cumhurbaşkanı ve eşi, oyun bitiminde polis eskortu eşliğinde tiyatroyu terk ederken de göstericiler tarafından ıslıklarla protesto edildi. Polis, Macron'un tiyatroda olduğunu sosyal medyadan duyuran serbest gazeteci Taha Bouhafs'ı gözaltına aldı. Macron'a yönelik eylemi, muhalefet de dahil tüm partiler kınadı. Sol muhalefet gazetecinin göz altına alınmasını da protesto etti. Ünlü restoran kundaklandı Öte yandan dün gece Macron çiftinin sık sık yemek yediği Paris'in ünlü restoranı La Rotonde da ateşe verildi. Paris polisi, kundaklama olduğu iddiası öne çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı. La Rotonde lokantası, daha önce de Sarı Yelekliler eylemlerinde protesto edilmiş, kortej restoranın önünden geçerken polis tarafından korunmuştu.

Paris'te Sarı Yelekliler'in Mayıs ayındaki şiddetli eylemlerinde daha önce de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gittiği lüks restoran yakılmıştı. Başkentte geçen hafta da emeklilik reformuna destek veren sendika konfederasyonu CFDT'nin genel merkezi bir grup gösterici tarafından basılarak bir süre bina içinde sloganlar atılmıştı. Opera çalışanlarından ses getiren grev Ülkede 45'inci güne ulaşan grev gösterilerine, diğer taraftan çeşitli meslek gruplarının "farklı biçimlerde" sergilediği grevler de eklenmeye başladı. Cumartesi günü yeniden Paris sokaklarında Sarı Yelekliler'in eylemi sürdü. Başkentteki eylemlerde, yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen yürüyüş sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kortejden çıkmak isteyen bir gruba polis gaz bombası ile müdahale etti. Olaylarda 30'dan fazla eylemci kişi gözaltına alındı. Ancak gün içinde, ülke genelinde ılımlı ve renkli eylemler yapan meslek grupları, Sarı Yelekliler hareketinin yürüyüşünden de fazla dikkat çekti. Özellikle Paris Operası ve Devlet Tiyatrosu Comedie Français çalışanlarının grevi büyük seyirci topladı. Tarihi Opera Binası'nın önünde yıl sonunda "Kuğu Gölü" balesini sunan balerinlerin ardından, bu hafta da Paris Orkestrası halka açık dev bir konser verdi. Comedie Français tiyatrosu oyuncularının da katıldığı ve bir buçuk saat süren konser, opera sanatçılarının seslendirdiği Fransız milli marşı ile sona erdi. Gösteri, Opera Meydanı'nı dolduran binlerce kişi tarafından alkışlarla desteklendi.