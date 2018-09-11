Fransa'da Tartışma Yaratan ‘İslamizm Fabrikası’ Raporu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransız İslamı" projesine danışmanlık yapan yazar Hakim El Karoui ve düşünce kuruluşu Montaigne Enstitüsü, Macron'a sunulmak üzere hazırlanan, "İslamizm Fabrikası" adlı bir rapor hazırladı. Büyük tartışma başlatan raporda, 'İslamcı ideolojinin Fransa'da kentlerden kırsal kesime ve köylere kadar her alanda yayılmaya ve güç kazanmaya başladığı' tespiti yapılırken, bunda en büyük katkıyı internet ve sosyal medyanın sağladığı belirtildi. El Karoui raporunda çözüm olarak, "Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin müdahalalerinin kesilmesi için imamların Fransa'da eğitilmesi, helal ürünlerden vergi alınması ve okullarda daha çok Arapça öğretilmesini" önerdi. Montaigne Enstitüsü'nün Amerikanın Sesi ile de paylaştığı raporunda, "politik İslam'ın" sahip olduğu aktif iletişim ağları ve son yıllarda internet ortamının da katkısıyla, radikal ideolojilerin patlama yaşadığı belirtildi. Raporda, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır üzerinden hem İslami kamusal alanları hem de Facebook ve Twitter'ı çok iyi kullanan etkili kişilerin bir politik ünlü ya da pop şarkıcısı kadar izleyicisi olduğu vurgulandı.

"Sosyal medya camilerden çok daha etkili" Rapora göre, "İnternet üzerinde, İslamcılar ve özellikle Selefiler, İslam inancına ilişkin konularda tam bir monopol oluşturmuş durumda". Dünyanın en çok nüfuz gücüne sahip grubu Vahabiler, Ulemalar, özellikle Suudi Arabistan üzerinden Twitter hesabıyla "nasıl daha iyi müslüman olunur? " İyi müslümanın izlemesi gereken yollar", "İslam'da kadın-erkek ilişkisi", "helal kuralları" ya da "islam ve finans ilişkisi" gibi konulara değinerek, bir pop yıldızı ya da ünlü bir politikacı kadar takipçiye ulaşabiliyorlar. Barack Obama Twitter'da birinci, Trump ikinci, 7, 8 ve 10'uncu sırada ise bu ulemalar yer alıyor. Bunlardan ikisi Dalai Lama ve Papa Françis'i de geçiyor. Twitter'daki 5 Ulema Twitter'da en çok izlenenler listesinde Mohamed el-Arifi 7'inci, Ayid el-Karni 8'inci, Ahmad al-Şugayri 10'uncu, Salman el-Ouda 15'inci, Michari Rachid el-Afasi ise 16'ıncı sırada yer alıyor. Erkeklerin eşlerini dövebileceğini savunan Teoloji doktoru Mohamed el-Arifi'yi Twitter üzerinden 21,4 milyon, Facebook üzerinden ise 25 milyon abone izliyor. Kadınların araba kullanmalarını ve çalışmalarını savunan Ayid el-Karni'yi Twitter'da 19 milyon kişi takip ediyor. Müslüman Kardeşler'e yakın 'İslamtoday' sitesinin kurucusu Salman al-Ouda'nin 14 milyon, Filisitin asıllı Ahmad el-Şugayri'nin 18 milyon, Kuveytli hatip ve sanatçı Michari Rachid el-Afasi'nin ise 14 milyon takipçisi var. Ve bunların sözleri dünyada pek çok dile çevriliyor.

Rapora göre, yalnızca Fransa'da, bu hesapların Fransızca versiyonlarını 1 milyon 200 bin kişi izliyor veWeb dünyası kitleleri etkilemek için camileri, açık arayla geride bırakıyor. El Karoui, "Bu rakamlar endişe verici. Ama bu siteleri izlemeleri, bu kişilerin radikalleştiği ya da cihatçı olduğu anlamına gelmiyor. Cihatçı radikaller halen müslüman toplumda bir azınlık" diyor. "İslami ideoloji yüzde 900 artış gösterdi" Siyasi partilerin ve diğer ideolojilerin yaşadığı krize rağmen, İslami ideolojinin son 15 yılda yüzde 900 oranında artış gösterdiği kaydedilen raporda, "Fransa'da 1990'lı yıllarda istihbarat birimleri sadece 'Cezayir'den gelen, garip kıyafetli, toplumu yeniden islamlaştırma tezleri olan bir kaç yüz selefiden' söz ederken, bu rakam 2005 yılında 5 bine ulaştı. Ancak, 2015 yılına gelindiğinde İçişleri Bakanlığı'nın 15-20 bin arası bir rakamdan söz ediyor. Son rakamlara gelindiğinde ise Fransa'daki radikal islamcıların sayısının 30 bin ila 50 bin arasında olduğu" bilgisi paylaşıldı.

Rapora göre, Fransa'nın pek çok hassas banliyösünde, bu rakamların ilerleyişini, en kuzeyden en güneye kadar, gözle görmek mümkün. Üstelik bu rakamların sadece selefileri içerdiği, basit sempatizanları ya da etki altındaki yakınların bu rakamlara dahil edilmediği de vurgulanıyor. Fransa'da 300 bin civarında "İslami idedoloji sempatizanı" bulunduğu belirtiliyor. Raporda, "Bir şey kesin: 2010'lu yılların Fransa'sında, burada yaşayan müslümanlar arasında selefi ideoloji halen çok büyük bir azınlık olarak kalsa da, giderek daha fazla kişiyi ikna etmeyi başarıyor. Bu rakam Almanya'dada artış gösterse de, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin çok önünde görünüyor. Üstelik Selefilik diğer islamcı tezlerin de yayıldığı bir ortamda, sadece buz dağının görünen kısmıdır" ifadeleri yer alıyor. Montaigne Enstitüsü'nün raporunda, bu değişimde 'radikal İslamcı grupların gerçek dünyadan sanal dünyaya geçiş sürecini iyi kullanmalarının' önemli rol oynadığı belirtiliyor. Üç önemli aktör: Suudi Arbistan, Mısır, Türkiye

Rapora göre, İslam dünyasında zaman zaman şiddetli rekabet içinde olan iki büyük akım var. Mısır'da doğan Müslüman Kardeşler ve Suudi Arabistan'da doğan Vahabilik. Müslüman Kardeşler, Fransa'dan, İngiltere ve Almanya'ya, Türkiye'den Rusya'ya bugün 30 ülkenin dahil olduğu Avrupa İslam Örgütleri Federasyonu (FOIE) altında örgütlenmiş durumda. Suudi devletinin politikasını içeren Vahabiliğe gelince, Vahabiler, dünyadaki nüfuzunu artırmak için Dünya İslam Birliği örgütünü, imam hatip ve misyonerleri eğiten Medine İslam Üniversitesi'ni, gençlik örgütlenmesi Dünya Müslüman Gençlik Meclisi'ni ve hayır ve yardım işlerini yürüten Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü'nü yönetiyor. Suudi devletinin stratejisi önce müslüman nüfusun yoğun olduğu güney doğu Asya ve Afrika'yı hedef alıyor. Ayrıca Avrupa'nın zayıf halkaları Balkan ülkeleri ve Belçika. Ardından tüm batı ülkeleri. Onlara imam ve mali fon sağlayarak kontrol etmeye çalışıyor. Raporda, "İslamcılık için küresel pazarda, son yıllarda yeni bir oyuncu daha ortaya çıktı. Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye de bu rolü oynamak istiyor. Ve Avrupa'da 5 milyona ulaşan Türk diyasporasına güveniyor" deniliyor.