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Fransa’da Tartışma Yaratan Macron Fotoğrafı

01.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Saint Martin adasında, hapisten yeni çıkan ve üstleri çıplak iki gençle, üstelik de gençlerden biri el hareketi yaparken fotoğraf çektiren Macron ülkesinde sert biçimde eleştirildi

Fransa’da Tartışma Yaratan Macron Fotoğrafı

Her yurt dışı gezisinde bir polemiğe konu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Karayipler'de geçtiğimiz yıl yaşanan kasırga felaketi sonunda yerle bir olan Saint Martin adasında, iki yerli gençle çektirdiği fotoğraflarla yine tartışma konusu oldu.

Saint Martin adasında, hapisten yeni çıkan ve üstleri çıplak iki gençle, üstelik de gençler el hareketi yaparken fotoğraf çektiren ve gülümseyen Macron, ülkesinde sert eleştirildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin ardından hala yaralarını saramayan Saint Martin adasında gönül almaya çalışan Macron, uzun süre adada gezerek, ada halkıyla sohbet etti.

Ev ziyaretleri sırasında sağanak yağış nedeniyle yakındaki bir eve sığınan Macron, burada üstsüz iki gençle karşılaştı ve kameraların önünde gençlerle samimi bir sohbete daldı. Amaç, uzun süredir "Jüpiter", "halktan kopuk", "ukala" gibi suçlamalar karşısında halka yakın bir görüntü vermekti.

Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Gençlerden biri, soygun nedeniyle hapse girdiğini ve hapisten yeni çıktığını anlattı. Sakin bir tonla genci dinleyen Macron, annesinin önünde gence öğüt vererek, "Güçlü, kuvvetlisin, böyle kalıp bu hataları tekrar etmemelisin. Artık soygun bitti. Suçlu geçmişini geride bırakarak yeni bir hayat kurmak için çalışmalısın" dedi.

"Fransa'yı küçük düşürdü"

Ardından Macron, gençlerle samimi pozlar vererek selfie de çekti. Çekilen fotoğraflardan birinde üstü çıplak olan genç, el hareketi yaparak poz verdi. Kısa sürede Instagram üzerinden dünyaya yayılan fotoğraf, Macron daha ülkeye dönmeden sosyal medyada yayıldı.

Twitter ve Facebook üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan Macron'un "bu davranışıyla cumhurbaşkanlığı makamını küçük düşürdüğü", "Fransızları utandırdığı" ve "kendini rezil ettiği" eleştirileri geldi.

Aşırı sağ Ulusal Birleşme (RN) hareketi lideri Marine Le Pen, Twitter hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Affedilemez bir hareket, anlatacak kelime bulamıyorum. Fransa bunu haketmiyor" dedi. RN'in yanısıra ana muhalefet partisi Cumhuriyetçilerden de Macron'a sert eleştiri geldi.

"Ben böyleyim ve değişmeyeceğim"

Gün boyu kendisine yöneltilen eleştirilere, özellikle de Le Pen'e yanıt veren Macron, "Kusurları ne olursa olsun ben cumhuriyetin bütün çocuklarını seviyorum. Çünkü bu çocuklar doğdukları yerleri ve şartları kendileri seçmedi. Hata yapanlar genellikle, bunu yapmama şansına sahip olmayanlar. Nefret söylemi bize bir şey kazandırmaz. Marine Le Pen aşırı sağ ve aşırı sağ halk değil" dedi. Macron, "Ben böyleyim, ama üzgünüm, değişmeyeceğim. Bazen insanlarla polemikler yaşıyorum. Çünkü ben doğalım" sözleriyle kendisini savundu.

Birine gözaltı, diğeriyle selfie

Macron, daha önce bir tören sırasında kendisine isminin kısaltılmış hali "Manu" adıyla seslenen bir lise öğrencisine öfkelenmiş, "Bana Manu diyemezsin, Sayın Cumhurbaşkanı diyeceksin" diye azarlamıştı.

Geçtiğimiz Nisan ayında da, Vosges bölgesine ziyarette bulunan Macron'a bir emekli aynı el hareketini yapmış, yaka-paça yakalanan emekli protestocu gözaltına alınmıştı.

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