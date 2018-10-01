Fransa’da Tartışma Yaratan Macron Fotoğrafı

Her yurt dışı gezisinde bir polemiğe konu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Karayipler'de geçtiğimiz yıl yaşanan kasırga felaketi sonunda yerle bir olan Saint Martin adasında, iki yerli gençle çektirdiği fotoğraflarla yine tartışma konusu oldu.

Saint Martin adasında, hapisten yeni çıkan ve üstleri çıplak iki gençle, üstelik de gençler el hareketi yaparken fotoğraf çektiren ve gülümseyen Macron, ülkesinde sert eleştirildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin ardından hala yaralarını saramayan Saint Martin adasında gönül almaya çalışan Macron, uzun süre adada gezerek, ada halkıyla sohbet etti.

Ev ziyaretleri sırasında sağanak yağış nedeniyle yakındaki bir eve sığınan Macron, burada üstsüz iki gençle karşılaştı ve kameraların önünde gençlerle samimi bir sohbete daldı. Amaç, uzun süredir "Jüpiter", "halktan kopuk", "ukala" gibi suçlamalar karşısında halka yakın bir görüntü vermekti.

Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Gençlerden biri, soygun nedeniyle hapse girdiğini ve hapisten yeni çıktığını anlattı. Sakin bir tonla genci dinleyen Macron, annesinin önünde gence öğüt vererek, "Güçlü, kuvvetlisin, böyle kalıp bu hataları tekrar etmemelisin. Artık soygun bitti. Suçlu geçmişini geride bırakarak yeni bir hayat kurmak için çalışmalısın" dedi.