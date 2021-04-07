Fransa’da tartışmalı cami yeniden açıldı

Fransa'da bir tarih öğretmeninin, İslamcı olduğu öne sürülen güdülerle öldürülmesinden yaklaşık altı ay sonra, olayla ilişkilendirilen ve kapatılan cami yeniden ibadete açıldı.

Başkent Paris'in kuzeyinde yer alan Seine-Saint-Denis bölge valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu camide yeni bir yönetim ile yeni bir imamın göreve geldiği bildirildi. Paris'in banliyölerinden Pantin'de yer alan caminin Facebook sayfasında, daha sonra öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili, nefret söylemleri içerikli, kışkırtıcı bir video yayınlanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de bunun üzerine, Pantim Camii'nin imamını, Paty'yi tehdit etmek ve görev yaptığı okulun adresini yaymakla suçlamış ve yaklaşık bin 300 kişiden oluşan bir cemaati olan cami hakkında geçici kapatma kararı çıkarmıştı. Bunun yanı sıra, Fransa çapında 70'den fazla cami gözlem altına alınmıştı.

Tarih öğretmeni Samuel Paty, geçen ekim ayında, çalıştığı okulun yakınlarında 18 yaşında Çeçen asıllı bir Rus tarafından başı kesilerek katledilmiş, katil daha sonra polis tarafından öldürülmüştü. Paty, girdiği bir derste ifade özgürlüğünü konu etmiş ve Muhammed peygamberin karikatürlerini göstermişti.

AFP / ET,JD

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