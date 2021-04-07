HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da tartışmalı cami yeniden açıldı

Fransa’da tartışmalı cami yeniden açıldı

07.04.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da tarih öğretmeni Samuel Paty’nin katledilmesinde rolü olabileceği iddia edilen cami, yönetimi ve imamının değişmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Fransa’da tartışmalı cami yeniden açıldı

Fransa'da bir tarih öğretmeninin, İslamcı olduğu öne sürülen güdülerle öldürülmesinden yaklaşık altı ay sonra, olayla ilişkilendirilen ve kapatılan cami yeniden ibadete açıldı.

Başkent Paris'in kuzeyinde yer alan Seine-Saint-Denis bölge valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu camide yeni bir yönetim ile yeni bir imamın göreve geldiği bildirildi. Paris'in banliyölerinden Pantin'de yer alan caminin Facebook sayfasında, daha sonra öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili, nefret söylemleri içerikli, kışkırtıcı bir video yayınlanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de bunun üzerine, Pantim Camii'nin imamını, Paty'yi tehdit etmek ve görev yaptığı okulun adresini yaymakla suçlamış ve yaklaşık bin 300 kişiden oluşan bir cemaati olan cami hakkında geçici kapatma kararı çıkarmıştı. Bunun yanı sıra, Fransa çapında 70'den fazla cami gözlem altına alınmıştı.

Tarih öğretmeni Samuel Paty, geçen ekim ayında, çalıştığı okulun yakınlarında 18 yaşında Çeçen asıllı bir Rus tarafından başı kesilerek katledilmiş, katil daha sonra polis tarafından öldürülmüştü. Paty, girdiği bir derste ifade özgürlüğünü konu etmiş ve Muhammed peygamberin karikatürlerini göstermişti.

AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
1844 mahkum firar etmişti! Hükümet çağrıda bulundu1844 mahkum firar etmişti! Hükümet çağrıda bulundu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.