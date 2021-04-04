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  4. Fransa’da terör saldırısı hazırlığı şüphesi ile 5 kadın gözaltına alındı

Fransa’da terör saldırısı hazırlığı şüphesi ile 5 kadın gözaltına alındı

04.04.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın Herault bölgesinde terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesi ile 5 kadının gözaltına alındığı bildirildi.Fransa’nın güney sahilinde yer alan Herault bölgesinin Beziers kentinde İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) tarafından 5 kadın terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Fransa’nın Herault bölgesinde terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesi ile 5 kadının gözaltına alındığı bildirildi.
Fransa’nın güney sahilinde yer alan Herault bölgesinin Beziers kentinde İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) tarafından 5 kadın terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan sadece 1’ini terör saldırısı planladığı, diğer 4 kadının ise şüpheliyle birlikte evde bulunan annesi ve kardeşleri olduğu öğrenildi.
Söz konusu terör saldırısı ile Montpellier kentinde bulunan bir kilisenin hedef alındığı öne sürülürken, Terörle Mücadele Ulusal Savcılığı (Pnat), olayla ilgili "terörist suç örgütü" kapsamında ön soruşturma başlattı.
Şüphelinin evine baskın yapan polislerin evde ayrıca patlayıcı üretiminde kullanılabilecek madde ve bir kılıç bulduğu bildirildi. Söz konusu kadınlardan hiçbirinin adli sicil kaydının bulunmadığı öğrenildi. Kadınların kimlikleri ve uyrukları hakkında bilgi paylaşılmadı.

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