HABER
  4. Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı

Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 02:30 | Son Güncelleme

Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın Brest kentinde terör saldırısı hazırlığında olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Brest'te terör saldırısı hazırlığı yapan 28 ila 38 yaşlarındaki 7 şüpheli İç İstihbarat Birimince gözaltına alındı.

Açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu şüphelilerin aynı zamanda Irak ve Suriye bölgesine gitmeyi planladığı da belirtildi.

Brest'te 27 Haziran 2019'da bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri imam 2 kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Virajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı: 9 yaralıVirajda savrulan otomobil, karşı şeritte minibüsle çarpıştı: 9 yaralı
Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Brest Fransa terör saldırısı hazırlığı

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de interneti kilitleyen siber saldırılar Almanya, Hollanda ve Rusya üzerinden yapılmış!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek sağlık ekibi uçakla Mogadişu'ya gitti

Erdoğan talimat verdi! Yaralılar Türkiye'ye getirilecek

Çin'deki gizemli salgınla ilgili korkutan gelişme! Virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi!

Korkutan gelişme! Gizemli salgının nasıl yayıldığı tespit edildi

Norveç’te DEAŞ’lı kadın terörist hükümet krizine neden oldu!

DEAŞ'lı kadın ülkede kriz çıkardı! Davos ziyaretini iptal etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti!

Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.