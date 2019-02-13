HABER

Fransa'da terör şüphesiyle yedi cami kapatıldı

13.02.2019 19:22 | Son Güncelleme

Fransa'da OHAL düzenlemelerini içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bir yılda yedi cami kapatıldı.

Fransa'da terör şüphesiyle yedi cami kapatıldı

Fransa'da OHAL döneminden düzenlemeleri içeren yeni terörle mücadele yasası kapsamında bir yıl içinde yedi cami kapatıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu camilerin "terör, nefret ve ayrımcılık çağrısı yapmakla" suçlandığı belirtildi.

Son olarak Şubat ayı başında Grenoble kentindeki bir cami "silahlı cihat" çağrısı yaptığı iddiasıyla ilk aşamada altı ay süreyle kapatılmıştı.

Söz konusu terörle mücadele yasası Fransa'da Kasım 2017'de yürürlüğe girdi.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), 1 Kasım 2017'de kaldırılmıştı.

OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirildi.

Yeni terörle mücadele yasasında, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi. Böylece valiliklerin, "terörü destekleyen fikir ve teorileri yayma" faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen dini kurumları doğrudan kapatma yetkisi bulunuyor.

Yasa değişikliği öncesinde böyle bir müdahale ancak somut delil bulunduğu durumlarda mümkündü.

AFP, MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Fars haber ajansı: "İran'ın güneydoğusunda düzenlenen intihar saldırısında İran Devrim Muhafızları'nın 20 üyesi öldü"Fars haber ajansı: "İran'ın güneydoğusunda düzenlenen intihar saldırısında İran Devrim Muhafızları'nın 20 üyesi öldü"
13 Şubat Amerikan Basınından Özetler13 Şubat Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Son veda! Bu acıya yürek dayanmaz

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Kenya’da Cessna 206 tipi uçak düştü: 5 ölü

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Belediye köpeklerin havlamasını yasakladı

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

Rusya’da kutup ayıları nedeniyle ilan edilen ‘acil durum’ sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.