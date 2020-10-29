Fransa'da terör uyarısı en yüksek seviyede

Macron,okullarda ve kiliselerde önlemlerin artırılmasını istedi.Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te 4 kişinin hayatını kaybettiği Notre-Dame Bazilikası yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası ülke genelind teröre karşı güvenlik uyarısı en yüksek dereceye yükseltildi. Olay sonrası Nice kentini ziyaret eden ve burada bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "İslamcı bir terör saldırısı"na uğradığını ifade ederek okullarda ve kiliselerde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Macron, bir süredir ülke içinde terörle mücadelede görevli askerlerinin sayısının artırıldığını vurguladı. Almanya ve Türkiye'den tepki Saldırıya aralarında Türkiye'nin bulunduğu Almanya, Rusya, Hollanda, İspanya ve İsrail gibi çok sayıda ülkeden tepki geldi. Fransa'da meydana gelen saldırıyı hükümet sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla kınayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırılardan dolayı derinden sarsıldığını ifede etti. Seibert, Merkel'in ölenlerin yakınları ve yaralalıların acılarını paylaştığını belirterek Başbakan'ın "Almanya'nın bu zor zamanlarında Fransa halkıyla dayanışma içinde" olduğunu vurguladı.

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerinden de Fransa için destek ve dayanışma mesajları gelirken Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) de saldırıyı kınadı. ZMD Başkanı Aiman Mazyek, "Biz Müslümanlar tüm toplum olarak daha kararlı biçimde terör ve aşırılıklara karşı çıkmalıyız" dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Nice'te üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadığı açıklamada, "Hiçbir sebep şiddeti meşrulaştıramaz" ifadesini kullanarak Fransız halkı ile dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır" ifadeleri kullanıldı. İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail'den kınama İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de mesajında Fransa halkına başsağlığı diledi. Twitter aracılığıyla duygularını dile getiren sosyalist politikacı, "Terör ve nefretle mücadelede birleştik " diye yazdı. "Özgürlüğümüzü, demokratik değerlerimizi, vatandaşlarımızın barışını ve güvenliğini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Sánchez, mesajında Fransızca "Nous Sommes Unis" (Birleştik) diye seslendi.