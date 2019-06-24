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Fransa'da tesettür mayo giyen kadınlara para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

Polis, Grenoble kentinde tesettür mayo yasağını protesto amacıyla havuza tesettür mayo ile giren Müslüman kadınlara 35'er avro para cezası uyguladı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentinde tesettür mayo yasağını protesto etmek için belediyenin havuzuna tesettür mayo ile giren Müslüman kadınlara para cezası verildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Grenoble'da yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten "Alliance Citoyenne" kuruluşunun çağrısıyla tesettür mayo yasağını protesto etmek için tesettür mayo ile belediyeye ait havuzda yüzdü.

Havuzdaki birçok kişinin tesettür mayolu kadınlara destek verdiği kaydedildi.

Havuzun görevlilerinin kadınları yasak konusunda uyardığı ve polisi çağırdığı belirtilirken, polisin tesettür mayo ile yüzen kadınların her birine 35 avro para cezası verdiği bildirildi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden milletvekili Eric Ciotti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Burkininin (tesettür mayo) kadınların ve erkeklerin eşit olduğu Fransa'da yeri yok. İslamcı aktivistlere Grenoble ve Fransa'nın her yerinde bunu yapmalarına izin vermek Cumhuriyete karşı çıkmaktır. Bunu asla kabul etmem." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların tesettür mayo giyerek havuzda yüzmesinin "İslamcı bir provokasyon" olduğu savunuldu.

Fransa’da "burkini" olarak anılan tesettür mayoya ilk yasak, Cannes Belediyesi tarafından plajlarda uygulanmıştı.

Ülkenin güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı.

Danıştay, 26 Ağustos 2016'da tesettür mayoya plajlarda yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

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