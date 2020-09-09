Fransa'da toplatılması istenen 'Erkeklerden nefret ediyorum' kitabının baskısı tükendi

Fransa'da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan bir yetkilinin "Erkeklerden nefret ediyorum" başlıklı bir feminist makalenin toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik ettiği gerekçesiyle toplatılmasını istemesi ters tepti ve kitapçığın satışları iyice arttı.

Pauline Harmange, kitapçık halinde basılan "Moi le hommes, je les déteste" başlıklı makalesinde, kadınların "erkeklerden nefret etmek için yeterli sebebi olup olmadığını" ve "erkeklere öfkenin aslında ifade edilmesine izin verilse zevkli ve özgürleştirici bir yol olup olmadığını" irdeliyor.

Kitabı basan küçük Fransız yayınevi lan Monstrograph, Harmange'ın makalesini, misandriyi (erkek düşmanlığını) kız kardeşliğe alan açmanın bir yöntemi olarak savunan "put kırıcı bir feminist metin" diye tanımladı.

Dava açmakla tehdit etti

Fransa'da toplumsal cinsiyetten sorumlu bakanlığa danışmanlık yapan Ralph Zurmély, yayınevine yolladığı ve Mediapart tarafından yayınlanan mektubunda "toplumsal cinsiyet temelinde nefreti teşvik etmenin suç teşkil ettiğini" kaydederek, ceza davası tehdidiyle kitabın toplatılmasını istemişti.