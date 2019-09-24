Fransa'da Türban Polemiği

Fransa'da olan Okul Aile Birliği Federasyonu seçimlerine bu yıl türban polemiği damgasını vurdu. En büyük okul aile birliği federasyonu olan FCPE, seçim afişinde Müslüman bir anne ile kızının fotoğrafını kullanarak, "Evet, okul gezisine katılıyorum, peki ne var?" ifadesine yer verdi. Altında da, "Laiklik, okulda ayrım yapmaksızın tüm velilerin ağırlanmasıdır" ifadesi kullanıldı. Kurulduğu 1947 tarihinden bu yana laikliğin en katı savunucularından olan FCPE'nin böyle bir afiş yayınlaması ülkede sert bir polemik başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, "Bu afiş büyük bir hata" diyerek, FCPE'den afişi geri çekmesini istedi. Sağ partiler de bu afişin yasalara ve kadın haklarına aykırı olduğu için geri çekilmesini istediler. Türbanlı kadınların da çocuklarını okul gezisine götürebilmesini savunan sol partiler ise bölündü.

İlk tepki Milli Eğitim Bakanı'ndan

Afişe ilk tepki Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'den geldi. Afişin "üzüntü verici olduğunu söyleyen Blanquer, "Bir tarih nosyonu olmalı. Bu federasyon, laiklik ilkesi üzerine kuruldu. Dolayısıyla bu yapılan son derece çelişkili. Sanırım onlar tarafından yapılan bir hata. Ümit ediyorum bu hatayı düzeltirler" dedi. Aile Birliği seçimlerine atıfta bulunan Blanquer, "Kurumların oy için popülist davranmaları doğru değil" diye konuştu.