Fransa'da Türbanlı Aday Krizi

İktidar Partisi, 20 ve 27 Haziran tarihlerinde bölge seçimleriyle birlikte, iki turlu olarak yapılacak İl Genel Meclisi seçimleri için, Montpellier kentinde Sarah Zemmahi adında türbanlı bir aday gösterdi. Zemmahi'nin türbanlı fotoğrafı, "Farklı ama sizin için birlikte!" sloganıyla kampanya afişinde de yer aldı.
Afişe ilk tepki, ülkenin aşırı sağ partisi Ulusal Bütünleşme (RN) hareketinden geldi. Başkan Yardımcısı Jordan Bardella, twitter hesabından, İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasasının hazırlayıcılarından Devlet Bakanı Marlene Schiappa'yı hedef alarak, "Sizin ayrılıkçılıkla mücadeleniz bu mu?" diye eleştirdi.
Parti içinde bölünme
Türbanlı adaya yalnızca muhalefet partileri değil, Zemmahi'nin kendi partisinden de sert tepki geldi. LAREM Genel Başkanı Stanislas Guerini, Twitter hesabından Bardella'nın mesajını yineleyerek, "Bir seçim kampanyası afişinde dini sembollerin göze çarpan şekilde takılması, partimizin değerleriyle uyumlu değildir. Ya bu aday fotoğrafını değiştirir, ya da partimiz bu adaydan desteğini çeker" dedi.
Ancak bu sefer de parti içinden Genel Başkan Guerini'ye karşı sesler yükseldi. LAREM milletvekili Naima Moutchou, "Bu adayı reddetmek ayrımcılık olur. Yasa, dini inançları ve bunları seçim kampanyası sırasında sergileme özgürlüğünü korur. İçtihat da aynı derecede açıktır. O zaman seçmen karar verir. Yasaya saygısızlık RN'nin gündemidir. Bizim değil" dedi.
İktidar partisinde çatlak
Türbanlı aday, iktidar partisinde tam bir bölünmeye neden oldu. Parti içinden çok sayıda milletvekili Genel Başkan’ın aşırı sağ yöneticinin Twitter mesajını yanıtlamasını eleştirerek, "Siyasi gündemimizi aşırı sağın dikte etmesine izin veremeyiz. Hiçbir yasa bir seçim kampanyasında dini sembollerin kullanılmasını yasaklamaz. Yasalar uygulansın" mesajını paylaştı.
Konu, LAREM Meclis Grup toplantısında da gündeme geldi. Eleştirilere yanıt veren LAREM Başkanı Guerini, "Geriye dönüp baktığımda, Bardella'ya cevap vermenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Eğer aranızda bazılarınızı incittimse, özür dilerim. Burada bir yasa değişikliğinden söz etmiyoruz, bizim çizgimize uymayan, dini tercihini yansıtan bir adayı desteklemeyen bir siyasi çizgiden söz ediyoruz" dedi.
Parti içindeki kavgaya müdahale eden hükümet sözcüsü Gabriel Attal, France Inter radyosundan yaptığı açıklamada, "Bugün hiçbir yasa türbanlı bir kadının aday olmasını engellemez. Hukuki olarak bir engel yok. Ama politik olarak, biz, dini sembol taşıyan bir aday göstermek istemiyoruz. Bu politik bir seçim" dedi.
Montpellier İl Genel Meclisi liste başı adayı Helene Qvistgaard, "Yasalara saygılı olmalıyız. LAREM lideri Stanislas Guerini yasaların üzerinde değil" dedi.
Fransa il yönetim seçimleri önümüzdeki 20-27 Haziran tarihlerinde, bölge seçimleriyle birlikte yapılacak. Bu seçimlerin yanısıra, daha önce 31 Mart'ta yapılması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen 95 ilde İl Genel Meclisi üyelerini değiştirecek seçimler de yapılacak.