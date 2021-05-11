Fransa'da Türbanlı Aday Krizi

İktidar Partisi, 20 ve 27 Haziran tarihlerinde bölge seçimleriyle birlikte, iki turlu olarak yapılacak İl Genel Meclisi seçimleri için, Montpellier kentinde Sarah Zemmahi adında türbanlı bir aday gösterdi. Zemmahi'nin türbanlı fotoğrafı, "Farklı ama sizin için birlikte!" sloganıyla kampanya afişinde de yer aldı.

Afişe ilk tepki, ülkenin aşırı sağ partisi Ulusal Bütünleşme (RN) hareketinden geldi. Başkan Yardımcısı Jordan Bardella, twitter hesabından, İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele yasasının hazırlayıcılarından Devlet Bakanı Marlene Schiappa'yı hedef alarak, "Sizin ayrılıkçılıkla mücadeleniz bu mu?" diye eleştirdi.

Parti içinde bölünme

Türbanlı adaya yalnızca muhalefet partileri değil, Zemmahi'nin kendi partisinden de sert tepki geldi. LAREM Genel Başkanı Stanislas Guerini, Twitter hesabından Bardella'nın mesajını yineleyerek, "Bir seçim kampanyası afişinde dini sembollerin göze çarpan şekilde takılması, partimizin değerleriyle uyumlu değildir. Ya bu aday fotoğrafını değiştirir, ya da partimiz bu adaydan desteğini çeker" dedi.