Fransa'da turizm sektörüne 28 milyar euro yardım

Avrupa'da Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Fransa'da ekonominin çarklarının dönmesini sağlayan sektörlerden biri de turizm. Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne koronavirüs salgını döneminde turizm sektörüne yapılan yardımın 28 milyar euroyu bulduğunu açıkladı.

Lemoyne, Şubat ayındaki açıklamasında ülkeye turist gelememesi nedeniyle sektörde büyük kayıp yaşandığını belirterek, korona krizi nedeniyle 2020 yılındaki turizm gelirlerinde 60 milyar euro düşüş yaşandığını kaydetmişti.

Turizmin ekonomideki rolü

Dünyanın en fazla ziyaret edilen ülkesi olan Fransa ekonomisinde turizm en önemli sektörlerden biri konumunda. Turizm sektörü ve sektörle bağlantılı harcamaların OECD'nin 2018 verilerine göre gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 7'yi buluyor.

Sektör 1,4 milyon kişiyi doğrudan istihdam ederken, dolaylı istihdam edilenlerle beraber bu rakam 2 milyon kişiyi buluyor.

Fransa 89,4 milyon turist sayısı ile 2018 yılında rekor kırmıştı. 2018'de 40 milyondan fazla turist sadece Paris'i ziyaret etmişti. Ülke salgından önce 2020 yılı için 100 milyon turist hedefi koymuştu.